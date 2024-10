Interpellé sur Gaza, Thom Yorke quitte son concert

Thom Yorke n'aime pas être embêté sur scène! Sur une vidéo, on voit le leader de Radiohead partir au milieu de son spectacle solo à Melbourne, en Australie.

Thom Yorke a été filmé en train d'abandonner son concert après s'être disputé avec un spectateur visiblement plus intéressé par la géopolitique que la musique.

Le leader de Radiohead a quitté la scène avant la fin de son spectacle solo à Melbourne, en Australie, après qu'un spectateur le hèle à plusieurs reprises lors de son interprétation de Karma Police.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre le chanteur faisant d'abord une pause dans la chanson pour mieux entendre les propos du chahuteur avant de s'engager directement dans le débat.

« Venez et dites-le. Ici même, a répondu Thom Yorke. Venez sur cette putain de scène et dites ce que vous voulez dire. Mais ne restez pas planté là comme un lâche, venez ici et dites-le. Venez ici et dites-le!»

«Vous voulez gâcher la soirée de tout le monde?»

La foule s'est alors mise à huer le chahuteur qui demandait à connaître la position de Thom Yorke sur le conflit actuel entre la Palestine et Israël.

«Vous voulez gâcher la soirée de tout le monde? Je vous en prie. D'accord. À plus tard alors», a répondu calmement Thom Yorke, avant d'enlever sa guitare et de quitter la scène.

L'artiste de 56 ans est revenu peu après pour terminer la chanson, mais les fans sont restés en colère du comportement de ce spectateur.

« Sérieusement, c'est l'heure et l'endroit, a écrit un internaute. Il ne s'agit pas de sensibiliser les gens ou d'aider les Palestiniens, mais de donner au manifestant un faux sentiment de droiture.»

Thom Yorke avait déjà réagit fermement quand, en 2017, des groupes de pression et des personnalités voulaient que Radiohead refuse de jouer en Israël. « Tout cela encourage la discorde. Vous ne rassemblez pas les gens. Vous n'encouragez pas le dialogue ou la compréhension mutuelle», avait répondu Thom Yorke, en affirmant: « Je ne suis pas d'accord avec ce boycott culturel, comme JK. Rowling, Noam Chomsky et beaucoup d'autres».

