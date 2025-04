Thomas Dutronc poursuit ses rêves de musicien. Et le fils de Françoise Hardy et de Jacques Dutronc ne compte pas oublier de célébrer la mémoire de sa mère, décédée il y a presque un an, comme il l'a rappelé à Gala.

Thomas Dutronc a révélé qu'il préparait un hommage à la chanteuse Françoise Hardy, décédée à 80 ans le 11 juin 2024 des suites d'un cancer.

Alors qu'il poursuit sa tournée dans toute la France, le chanteur de 51 ans s'est confié sur ce projet qu'il compte bien mener un terme, malgré l'avis négatif qu'aurait probablement eu sa mère à ce sujet.

«Je vais rendre hommage à ma mère, d'une manière ou d'une autre. Peut-être avec un super groupe acoustique et un orchestre de cordes, je ne sais pas encore. J'y pense très fort», a-t-il expliqué à Gala. « Même si, la connaissant, elle n'aurait certainement pas voulu, et m'aurait expliqué que ce n'est pas mon rôle...»

Mais Thomas Dutronc était coutumier des réactions parfois têtues de la chanteuse de Comment te dire adieu, et de sa grande humilité face à la célébrité.

«Elle avait tendance à se déprécier tout en sachant qui elle était, ce qu'elle valait», a-t-il confié. «Elle savait être cassante, avait beaucoup de principes. Par exemple, elle a refusé de prendre des antidépresseurs pendant qu'elle suivait ses chimiothérapies. Un geste courageux, certes, mais quand même un peu une connerie.»

Thomas Dutronc profite désormais du temps qui lui reste avec son père. Au cours de l'entretien, le chanteur a notamment révélé que Jacques Dutronc vivait désormais officiellement chez lui, «dans la maison de Monticello que m'a laissée maman».

«C'est un squatteur, il n'a jamais eu d'appartement! Papa a 82 ans et, même s'il fait attention à lui depuis quelques années, je ressens l'urgence de passer plus de temps à ses côtés», a-t-il confié. «Il me l'a dit sans me le dire, c'est très touchant.»