Thomas Isle a raconté dans le Buzz TV de TVMag un souvenir pas très agréable d'une émission de Culture Médias. L'animateur avait failli se faire cogner par un invité furibard.

Thomas Isle a en fait le constat: être animateur radio peut être un métier à risques! Covermedia

Covermedia Covermedia

Alors que Culture Médias, sur Europe1, vient de fêter sa 500e, le journaliste a été invité dans le Buzz TV de TVMag. Il y a exprimé tout le plaisir qu'il avait à être aux commandes de cette émission, même s'il a pu parfois être secoué par un invité.

Poussé à la confidence, Thomas Isle a en effet confié que sa profession n'est pas forcément de tout repos, et qu'une fois, il a bien failli y laisser des plumes, lorsqu'il a mis en colère un invité. Thomas Isle avait posé, sans le savoir, la question qui fâche.

« Je l'ai lancé sur un sujet sans savoir que ce sujet était totalement interdit», se souvient-il. La réaction de l'invité, dont le journaliste a tu le nom, ne s'est pas fait attendre. « La personne s'est levée immédiatement, furieuse. Elle m'a attrapé le bras en me disant «je vais te péter la gueule»», révèle-t-il.

L'affaire n'a jamais été ébruitée, car ce jour-là l'émission n'était pas en direct. L'animateur radio a réussi à calmer son invité. « On a dû arrêter l'émission, sortir en dehors du studio. Je l'ai calmé en lui disant que la séquence serait coupée», a-t-il expliqué.

Une fois la colère retombée, l'émission a repris « comme si rien ne s'était passé», raconte Thomas Isle. Il en a gardé cependant le souvenir que si « l'émission était plutôt bien à l'arrivée», la suite avait été « extrêmement tendue». Quant à l'invité, il n'a plus jamais remis les pieds dans Culture Médias.

De cette expérience désagréable sinon dangereuse, Thomas Isle a tiré un enseignement. « On se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui sont corsetés par la communication, qui ont peur de parler, de la moindre «boulette» et qui ont une réserve absolue. Parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux, ajoute-t-il, et que l'on sait très bien qu'une petite phrase va être reprise et va servir de titre à un article. Ils ont tous peur de ça, ils en sont terrorisés.»

Toutefois, le professionnel qu'il est préfère que l'on respecte les règles implicites du métier. « Je n'aime pas les gens qui ne jouent pas le jeu», insiste Thomas Isle.