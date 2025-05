Timothée Chalamet et Kylie Jenner ont foulé le tapis rouge ensemble pour la première fois! C'était à Rome, lors de la remise des prix David di Donatello, et ils n'ont pas été timides devant les photographes.

Timothée Chalamet et Kylie Jenner sont en couple depuis deux ans mais ce n'est qu'hier qu'ils ont foulé un tapis rouge ensemble!

Covermedia Covermedia

L'acteur de 29 ans, nommé aux Oscars, et la star de téléréalité de 27 ans auraient commencé à se fréquenter au début de l'année 2023, mais ils n'étaient jamais arrivés ensemble à un événement prestigieux avant mercredi soir.

Le couple portait des tenues noires complémentaires pour assister à la 70e édition des prix David di Donatello à Rome, où Timothée Chalamet a été récompensé. La star d'Un parfait inconnu devait recevoir le prix David pour l'excellence cinématographique lors de la prestigieuse cérémonie italienne.

L'acteur franco-américain était élégant dans un costume de soirée en velours noir, tandis que Kylie Jenner portait une robe à bretelles Schiaparelli. Ils se sont joyeusement tenus la main sur le tapis rouge et ont posé pour de tendres photos ensemble.

Avant la remise des prix, Piera Detassis, présidente et directrice artistique de l'Académie du cinéma italien, a parlé de l'acteur à Variety.

« Les origines européennes et le parcours américain de Timothée Chalamet en font l'un des protagonistes les plus imprévisibles et les plus talentueux du cinéma international actuel, capable d'être à la fois un interprète et une star génératrice de tendances et de styles», a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté: « L'académie est ravie de lui décerner le David pour l'excellence cinématographique, qui se veut une reconnaissance du grand acteur de films de qualité et novateurs. Il est important pour nous de rappeler que sa reconnaissance mondiale est venue grâce à un merveilleux film italien, Call Me by Your Name, réalisé par l'un de nos réalisateurs les plus acclamés au niveau international, Luca Guadagnino».