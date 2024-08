Tom Cruise pourrait prendre part à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques. Selon TMZ, l'acteur américain devrait remettre le drapeau olympique aux représentants de Los Angeles, ville qui accueillera les prochaines olympiades en 2028.

Tom Cruise préparerait une grande cascade pour la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris en 2024. Covermedia

La star de «Top Gun: Maverick» devrait être présente lors de la remise du drapeau olympique à la ville hôte de 2028, Los Angeles, selon Deadline. Des sources ont également indiqué à TMZ que l'acteur descendrait en rappel du haut du Stade de France, atterrirait sur le terrain pour porter le drapeau olympique officiel. Cependant, elles suggèrent que la star pourrait utiliser une doublure pour la descente en rappel.

Le média rapporte également que le voyage de Tom Cruise à Paris sera retransmis à la télévision dans le cadre de la cérémonie de clôture. La star de Mission: Impossible serait montrée en train de voler avec le drapeau olympique depuis la France jusqu'à Los Angeles, où il sautera en parachute jusqu'au panneau Hollywood, dans une séquence préenregistrée initialement en mars.

Tom Cruise est déjà à Paris pour les Jeux olympiques et a été aperçu dans la foule en train d'encourager Simone Biles lorsque la gymnaste a remporté une nouvelle médaille d'or.

Les détails de la cérémonie de clôture ne sont pas encore connus, mais on sait que la maire de Los Angeles, Karen Bass, recevra le drapeau olympique des mains de la maire de Paris, Anne Hidalgo. La cérémonie d'ouverture a déjà été un grand spectacle, avec Lady Gaga, plusieurs drag queens et des danseurs déguisés en Marie-Antoinette portant sa propre tête. Céline Dion, qui souffre d'une maladie neurologique rare, s'est produite malgré son état de santé fragile, et le groupe de métal français Gojira est devenu le premier groupe de métal à jouer lors de Jeux olympiques.

