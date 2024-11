Audrey Tautou n'est pas apparue au cinéma depuis 2019. L'actrice a expliqué au Parisien qu'elle avait pris ses distances avec le septième art pour se consacrer à son premier album de photos, Superfacial.

Le dernier film de la comédienne de 48 ans remonte à 2019, The Jesus Rolls. Mais ces dernières années, elle a préféré se consacrer à la photographie pour son premier album, Superfacial, publié aux éditions Fisheye.

Un projet qui trahit aussi le besoin qu'a eu l'actrice de prendre ses distances avec la célébrité, qui lui est tombée dessus très rapidement après son rôle principal dans le film de Jean-Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, sorti en 2001.

«Pendant le tournage d'Amélie Poulain, tout le monde m'a alertée sur ce qui risquait de se produire: Jean-Pierre, Mathieu Kassovitz, Jamel (Debbouze)... Pour moi, c'était totalement abstrait. Avant, j'avais fait (le film) Vénus beauté (Institut) qui avait connu beaucoup de succès, et j'avais eu le César... Mais avec Amélie, ça a été très soudain et très important», a-t-elle expliqué lors d'un entretien avec Le Parisien publié le 27 octobre. «Je ne pouvais être anonyme nulle part. Je suis allée au Pérou, au Chili, en Argentine, en Russie, au Canada, au Japon ou en Chine, on me reconnaissait partout.»

Un «phénomène» qu'elle a voulu prendre « avec distance» malgré sa passion pour son métier, qui laisse peu de place à l'anonymat: «C'est pour ça que j'ai documenté ce qui m'arrivait avec des photos et des textes».

Audrey Tautou a aussi adopté des « techniques d'autoprotection» pour éviter d'être reconnue partout où elle allait, en gardant par exemple les yeux baissés dans certains lieux publics. Une situation « inconfortable» pour la star, qui s'est tout de même dit reconnaissante pour les avantages du métier et ces dernières années passées derrière un appareil photo.

« (La photographie) m'a permis de garder mon regard en me cachant derrière mon appareil», a confié Audrey Tautou au quotidien. « Parce que quand on est observée, on ne peut plus regarder les autres et les choses comme avant. Or, moi je suis très curieuse.»

