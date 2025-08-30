  1. Clients Privés
Tramell Tillman La réaction « dévastatrice» de son père face à ses rêves d'acteur

Covermedia

30.8.2025 - 10:22

Tramell Tillman est entré dans l'histoire des Emmy Awards au début de cette année en étant le premier homme noir ouvertement gay nommé dans la catégorie « Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique». Pourtant, a confié le comédien à Variety, son père lui avait prédit un avenir de serveur.

Tramell Tillman
Tramell Tillman

Covermedia

30.08.2025, 10:22

Tramell Tillman n'a pas été soutenu dans ses rêves d'acteur par son père.

Loin de là! L'acteur, surtout connu pour son rôle de Seth Milchick dans la série dramatique Severance diffusée sur Apple TV+, a révélé que son père n'avait pas apprécié sa décision de se lancer dans une carrière d'acteur.

Dans une récente interview avec Variety, Tramell Tillman a été interrogé sur la réaction de sa famille lorsqu'il leur a fait part de ses ambitions pour la première fois. « La réaction de mon père a été catastrophique. Il m'a dit que je n'y arriverais jamais et que je serais serveur toute ma vie», a répondu celui qui est par ailleurs diplômé en sciences de la communication de l'université d'État de Jackson.

L'acteur de 40 ans a poursuivi: « Mon père m'avait rarement vu jouer et ne venait jamais voir mes pièces».

Cette réaction négative n'a pas été sans conséquences sur le jeune homme: sa confiance en lui en a été ébranlée. « J'ai donc gardé cela en tête et je me suis dit: «Peut-être que je n'y arriverai pas»», a-t-il indiqué au journaliste.

Pourtant, Tramell Tillman a déjoué les pronostics pessimistes paternels: le comédien est entré dans l'histoire des Emmy Awards plus tôt cette année en devenant le premier homme noir ouvertement gay à être nommé dans la catégorie « Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique», la seule catégorie d'acteur où aucun homme noir n'avait encore été distingué. Tramell Tillman a révélé qu'il avait « tremblé toute la matinée» avant l'annonce des nominations en juillet.

« Je n'arrêtais pas de me dire: «Tramell, quoi qu'il arrive, tout va bien. Ce n'est pas la fin du monde»», a-t-il avoué. Mais lorsque la nouvelle de sa nomination a été confirmée, l'acteur de Mission: Impossible – The Final Reckoning a été fou de joie.

« Quand la liste a été dévoilée, mon agent a dit: «Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique: Tramell Tillman de Severance!» et j'ai sauté de joie», se souvient-il. « C'est à ce moment-là que mon équipe a dévoilé ses maillots, et ils portaient tous des t-shirts Tram-Emmy.»

La 77e cérémonie des Primetime Emmy Awards se tiendra à Los Angeles le 14 septembre.

