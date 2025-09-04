  1. Clients Privés
Il dévoile des détails Travis Kelce fiancé à Taylor Swift: «J'ai encore des vertiges»

Covermedia

4.9.2025 - 11:41

Travis Kelce a fait quelques révélations quant à ses fiançailles avec Taylor Swift dans son podcast New Heights mercredi (3 septembre 25). Le sportif se sent encore « étourdi » par sa demande en mariage.

Travis Kelce s'est confié sur ses fiançailles avec Taylor Swift.
Travis Kelce s'est confié sur ses fiançailles avec Taylor Swift.
Covermedia

Covermedia

04.09.2025, 11:41

Travis Kelce s'est confié sur ses fiançailles avec Taylor Swift au micro de son podcast New Heights, une semaine seulement après avoir annoncé l'heureux événement.

Pendant l'épisode de mercredi (3 sept. 25), son frère et coanimateur, Jason Kelce, a abordé le sujet en disant: « Travis, il faut qu'on en parle », ce à quoi la star de la NFL a répondu en plaisantant: « Je ne pense pas, non ».

Jason Kelce a poursuivi: « Au cas où vous auriez manqué le message Instagram entendu dans le monde entier, Travis et Taylor se sont fiancés! Yay! »

Travis Kelce a ensuite remercié les auditeurs pour leur soutien après l'annonce. « C'est vrai, c'est vrai. Et j'apprécie tous ceux qui ont tendu la main et envoyé quelque chose, ainsi que tous les posts et toute l'excitation qu'il y a eu », a déclaré la star du football américain de 35 ans. « C'était vraiment amusant de dire à tout le monde avec qui je vais passer le reste de ma vie. »

Travis Kelce a qualifié la semaine passée d'« excitante ». Il a ajouté qu'il avait récemment présenté sa promise de 35 ans comme sa fiancée pour la première fois lors d'un match de football.

« Je l'ai ressenti lors du match, en fait », a poursuivi le futur marié, faisant référence au match des Bearcats de Cincinnati auquel il a assisté la semaine dernière avec la chanteuse de Bad Blood. « C'était la première fois que je présentais Taylor comme ma fiancée à quelques-uns de mes coéquipiers. Alors oui, c'était plutôt cool. »

Lorsque Jason Kelce a demandé à son jeune frère s'il se sentait « étourdi » en partageant la nouvelle, il a répondu: « Oui, c'est vrai. J'ai encore des vertiges, des moments excitants ».

Travis Kelce et Taylor Swift ont annoncé leurs fiançailles le 26 août, en publiant une série de photos, dont une où l'on voit Travis à genoux pour faire sa demande. L'athlète a également révélé que ce moment avait été complètement différent de ce qu'il avait prévu à l'origine.

« J'ai un jour pensé que je le ferais sur l'eau », a-t-il déclaré, avant de souligner l'importance de connaître les désirs de son partenaire. « Je dirais simplement qu'il faut connaître son partenaire, savoir pour qui on le fait et le faire pour les bonnes raisons, et tout le reste sera beau », a conseillé le fiancé de Taylor Swift.

