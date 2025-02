Travis Scott est papa de deux jeunes enfants, nés de son ancienne idylle avec Kylie Jenner. Le rappeur américain a déclaré à Billboard que partager son métier avec ses enfants était « plutôt cool».

Travis Scott a révélé l'un des instants les plus mémorables de sa carrière. Covermedia

Covermedia Covermedia

Le rappeur a partagé un moment fort avec ses enfants, Stormi, sept ans, et Aire, trois ans, lors d'une balade dans le SoFi Stadium à Inglewood, en Californie, avant un concert.

« Quand je marchais dans le SoFi et que j'avais mes petits avec moi, ils sont montés sur la scène», a-t-il expliqué à Billboard. « Je me souviens de mon fils – il peut parler – disant: «Yo, qui se produit ici?» Ma fille a répondu: «Papa!» Et mon fils: «Tous ces gens». Je lui ai dit: «Ouais, ça va être stylé»», a poursuivi Travis Scott. « Il m'a dit: «C'est vrai?» et Stormi a répondu: «Oui», en décrivant le spectacle.»

Le rappeur de Goosebumps a aimé pouvoir partager avec ses enfants un aspect de son travail. « J'ai toujours voulu faire des stades, et c'était plutôt cool que les petits comprennent et sachent ce que je fais», a-t-il expliqué.

Travis Scott partage Stormi et Aire avec son ex-petite amie, la star de téléréalité et femme d'affaires Kylie Jenner, qu'il a fréquenté par intermittence entre 2017 et 2022.

Le rappeur a aussi révélé à Billboard que l'un des chansons préférées de Stormi dans son répertoire est Mamacita, issue de sa mixtape Days Before Rodeo (2014).

« J'adore ça, mec. P*tain! J'écoute toujours cet album. Ça me rassure de me dire que je ne suis pas fou. C'est fort», a-t-il déclaré. « C'est comme ça que je sais que Stormi est branchée. De toutes les chansons, c'est la plus branchée et celle qu'elle adore.»

La fillette serait également fan du tube Thank God (2023). « Maintenant, sa nouvelle chanson préférée est Thank God. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est dedans», a-t-il révélé. « Elle ne savait pas qu'elle y figurait avant d'entendre l'album. Elle a dit: «C'est moi!» Elle connaît chaque parole.»