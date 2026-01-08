Le président américain Donald Trump a dit écarter la demande de grâce présentée par l'ex-magnat du hip-hop P. Diddy, qui purge une peine de quatre ans et deux mois de prison pour violences sexuelles, dans un entretien publié jeudi par le New York Times.

P. Diddy «m'a demandé de le gracier», a affirmé M. Trump aux journalistes du New York Times (archives). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

De son vrai nom Sean Combs, le chanteur et homme d'affaires a été condamné en octobre à 50 mois de prison pour transport de personnes à des fins de prostitution, ainsi qu'à 500.000 dollars d'amende. Ses avocats ont fait appel de cette peine et de sa condamnation intervenue en juillet, après deux mois de procès.

Il «m'a demandé de le gracier», a affirmé M. Trump aux journalistes du New York Times qui l'interviewaient mercredi, précisant que cette demande avait été faite «par lettre».

Il leur a demandé s'ils voulaient voir la lettre, mais ne la leur a pas montrée, et a dit ne pas envisager d'accéder à cette demande, sans expliquer pourquoi, rapporte le journal.

Les jurés d'un tribunal fédéral de New York ont rejeté les accusations les plus graves de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs portées contre l'ancienne star, lui épargnant l'emprisonnement à perpétuité.