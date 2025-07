Des rumeurs ont couru prétendant que Oprah Winfrey avait refusé d'ouvrir une route privée sur son terrain à Hawaï pour faciliter l'évacuation des populations. Son attaché de presse a assuré au Mirror qu'elle avait ouvert la route immédiatement.

Tsunami à Hawaï: Oprah Winfrey dément une sale rumeur à son sujet Des rumeurs ont couru prétendant que Oprah Winfrey avait refusé d'ouvrir une route privée sur son terrain à Hawaï pour faciliter l'évacuation des populations. Son attaché de presse a assuré au Mirror qu'elle avait ouvert la route immédiatement. 30.07.2025

Un porte-parole d'Oprah Winfrey a démenti que la star de télévision avait refusé d'ouvrir sa route privée dans la zone de Maui, à Hawaï, alors que les gens tentaient d'évacuer à la suite d'une alerte au tsunami.

Un violent tremblement de terre d'amplitude 8,8 est survenu au large des côtes russes et a déclenché des alertes au tsunami à Hawaï, au Japon, en Polynésie française et sur la côte ouest des États-Unis, entre autres régions, ce mardi (29 juillet 25). Il s'agit de l'un des 10 plus puissants séismes jamais enregistrés.

Des milliers d'habitants d'Hawaï ont reçu l'ordre d'évacuer leurs maisons et de se rendre sur des terrains en hauteur, ce qui a provoqué d'importants embouteillages dans l'Etat insulaire américain.

Certains utilisateurs des réseaux sociaux ont affirmé que Oprah Winfrey, qui posséderait 4.000 m2 de terrain dans la région de Kula, à Maui, avait refusé d'ouvrir sa route privée pour permettre de désengorger le trafic et d'accélérer le processus d'évacuation.

Cependant, son attaché de presse a réfuté ces rumeurs dans une déclaration au Mirror, insistant sur le fait que la star de 71 ans avait ouvert le chemin dès que l'alerte au tsunami a été émise.

« Dès que nous avons entendu les alertes au tsunami, nous avons contacté les forces de l'ordre locales et la FEMA (Agence fédérale de gestion des urgences) pour nous assurer que la route était ouverte», a-t-il déclaré. « Toute autre information est fausse. Les forces de l'ordre locales sont actuellement sur place pour aider les résidents à faire passer 50 voitures à la fois afin d'assurer la sécurité de tous. La route restera ouverte aussi longtemps que nécessaire.»

Les premières vagues, d'une hauteur de 1,74 mètre, ont été enregistrées à Kahului, sur l'île de Maui, et une autre, d'une hauteur de 1,49 mètre, à Hilo. Aucun dégât significatif n'a encore été enregistré, indique Euronews.

Selon BBC News, l'alerte au tsunami pour Hawaï a été ramenée à un niveau consultatif, ce qui signifie que les autorités s'attendent à de fortes vagues et à des inondations mineures, mais pas à un tsunami majeur.

Mardi soir, heure locale, Stephen Logan, directeur de l'agence de gestion des urgences d'Hawaï, a déclaré que les personnes évacuées pouvaient rentrer chez elles.