Tyla a confié au British Vogue qu'elle a toujours eu foi en son talent. La chanteuse sud-africaine de Getting Late a commencé à percer dans le monde de la musique alors qu'elle continuait d'aller à l'école.

Tyla était persuadée qu'elle réussirait dans l'industrie de la musique. Covermedia

Dans une récente interview accordée à British Vogue, la chanteuse sud-africaine s'est souvenue du succès de son premier single, Getting Late, sorti en 2019.

« Cette vidéo a fait...» s'est souvenue Tyla en pointant vers le haut pour indiquer son succès. « Surtout en Afrique du Sud et en Afrique. Et à partir de là, j'ai montré à mes parents que j'étais sérieuse et que c'était possible», explique-t-elle.

La jeune femme de 23 ans a expliqué que même si ses parents étaient hésitants, elle était déterminée à développer sa carrière.

« Ils ne voulaient pas que je sois déçue si les choses ne se passaient pas comme prévu», a indiqué la chanteuse. « Mais j'étais si catégorique. J'allais y arriver quoi qu'il se passe.»

Deux ans plus tard, en 2021, Tyla a signé avec Epic Records et est aujourd'hui surtout connue pour son tube Water, qui figure sur son premier album éponyme sorti en 2024. Au cours de l'entretien, la lauréate d'un Grammy se souvient d'avoir été présentée à son manager Colin Gayle, qui a travaillé avec des artistes tels que Ne-Yo et 50 Cent.

« Il voulait que je vienne enregistrer dans un studio. Je l'ai donc rencontré – mes parents m'ont accompagnée – et j'ai enregistré ma première chanson ce jour-là», a-t-elle déclaré.

La chanteuse, compositrice et danseuse se souvient ensuite qu'après avoir rencontré Colin Gayle, elle allait « littéralement entre l'école et le studio, l'école, le studio, l'école, le studio...» Bien que cette dernière année d'études ait été difficile, Tyla « savait que c'était ce qu'elle voulait faire».