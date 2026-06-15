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Malgré son apparition Tyra Banks poursuit Netflix en justice pour un documentaire sur « America's Next Top Model »

dpa

15.6.2026 - 21:25

Un documentaire Netflix met en lumière l'émission de télé-réalité américaine « America's Next Top Model ». La présentatrice Tyra Banks y prend également la parole – et accuse désormais les producteurs de diffamation.

La mannequin et présentatrice Tyra Banks était le visage de l'émission de télé-réalité «America's Next Top Model».
La mannequin et présentatrice Tyra Banks était le visage de l'émission de télé-réalité «America's Next Top Model».
IMAGO/AAP
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DPA, Rédaction blue News

15.06.2026, 21:25

15.06.2026, 22:08

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Tyra Banks poursuit Netflix en justice à propos du documentaire « Reality Check: Inside America's Next Top Model » et accuse la plateforme de streaming de diffamation.
  • Selon la plainte, seuls 16 minutes d'une interview de trois heures et demie ont été utilisées et ses propos ont été présentés hors de leur contexte.
  • Banks affirme que le documentaire donne à tort l'impression qu'elle a toléré une agression sexuelle dans l'émission. Elle réclame des dommages-intérêts et un procès devant un jury.
Montre plus

Selon les médias, l'ancienne top-modèle américaine Tyra Banks poursuit le service de streaming américain Netflix en justice à propos d'un documentaire sur l'émission de casting « America's Next Top Model ».

Comme le rapportent notamment le «New York Times», le site people «People» et les magazines spécialisés «Deadline» et «Entertainment Weekly» en se référant à des documents judiciaires, la femme de 52 ans accuse l'entreprise de diffamation. Tyra Banks était productrice, jurée et présentatrice de l'émission.

Comme les médias l'ont également rapporté en se basant sur ces documents, Tyra Banks aurait accordé une interview de trois heures et demie pour le documentaire, dont seules 16 minutes auraient été utilisées. Ses propos auraient ensuite été « sortis de leur contexte et réassemblés » « afin d’étayer un récit mensonger et diffamatoire qui n’a rien à voir avec ce qu’elle a réellement dit ».

Tyra Banks dans le documentaire Netflix « Reality Check : Inside America's Next Top Model ».
Tyra Banks dans le documentaire Netflix « Reality Check : Inside America's Next Top Model ».
Screenshot X

Plus précisément, Banks reproche aux producteurs d'avoir monté l'interview pour le documentaire « Reality Check : Inside America's Next Top Model » de manière à donner l'impression qu'elle aurait permis une agression sexuelle sur une candidate dans son émission. Elle aurait utilisé le traumatisme de cette femme pour faire de l'audience et ne s'en serait plus souvenue lorsqu'on lui a posé des questions à ce sujet, poursuit l'article.

Selon «People» et «Deadline», Banks a demandé un procès devant jury et des dommages-intérêts pour le préjudice moral qui lui a été causé. Selon le «New York Times» et «Deadline», Netflix n'a dans un premier temps pas souhaité s'exprimer à ce sujet.

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