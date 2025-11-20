  1. Clients Privés
Révélations bouleversantes Un acteur français évoque les derniers moments de son épouse décédée

Covermedia

20.11.2025 - 19:40

François Morel a fait ses adieux en début d'année à Christine, son épouse et mère de son fils Valentin. L'acteur a révélé à Paris Match qu'elle s'en était allée en seulement «trois semaines».

François Morel a encore le cœur en peine en pensant à son épouse Christine Patry-Morel.
François Morel a encore le cœur en peine en pensant à son épouse Christine Patry-Morel.
Covermedia

Covermedia

20.11.2025, 19:40

François Morel a encore le cœur en peine en pensant à son épouse Christine Patry-Morel, décédée en février à l'âge de 67 ans.

Après avoir révélé son décès au micro de France Inter cet été, et ému le public de La Grande Librairie en septembre avec une lettre poignante adressée à la défunte, le comédien a donné plus d'informations à Paris Match sur les derniers instants de son épouse.

«Elle a attrapé un coup de froid mi-janvier, un gros rhume, qui l'a mise en difficulté respiratoire. Comme elle avait rendez-vous chez le médecin, celui-ci lui a dit qu'il ne pouvait rien faire, qu'il fallait appeler les urgences», a-t-il expliqué à la publication. «Elle a été emmenée à l'hôpital, on l'a mise dans un coma artificiel. Dont elle n'est jamais vraiment sortie. Tout cela s'est passé en trois semaines.» Un départ rapide et soudain pour celui qui pensait que leur «histoire serait éternelle».

Dans sa lettre adressée à Christine en septembre, François Morel lui a avoué qu'il pensait à elle «tout le temps», peut-être même «encore plus que quand tu étais là». Une déclaration que le comédien a fait les larmes aux yeux, même s'il parvient tout de même à trouver un peu de réconfort auprès de ses proches et du théâtre.

