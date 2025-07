Quatre mois après sa condamnation pour violences conjugales, Stéphane Plaza affiche un visage déterminé. Dans une vidéo postée sur Instagram, l'agent immobilier s'est adressé aux franchisés de son réseau afin de les rassurer sur l'avenir.

Stéphane Plaza affiche un visage déterminé. IMAGO/ABACAPRESS

Covermedia Covermedia

Stéphane Plaza a repris du poil de la bête. Le directeur de Stéphane Plaza Immobilier a partagé le 3 juillet (25) une vidéo sur Instagram dans laquelle il dévoile un véritable plan de reconquête. Un large sourire aux lèvres, «en pleine forme», il a annoncé être «là, plus déterminé que jamais».

«Je suis né pour faire de l'immobilier, un point c'est tout», assène-t-il. «Ça fait au moins 37 ans que je suis sur le terrain, au côté des clients, au cœur des agences, au cœur du marché», rappelle celui qui a été condamné pour violences conjugales sur une ancienne compagne il y a quatre mois.

«Un capitaine ne quitte jamais son équipage», résume-t-il. L'ancien animateur de Maison à vendre à tenu à remercier «du fond du cœur» son «réseau vivant, ambitieux, humain et tourné vers l'avenir». «Parce que je crois profondément en vous, en ce qu'on a construit tous ensemble», assure-t-il, rappelant au passage les divers prix décrochés par Stéphane Plaza Immobilier. «Ensemble, on avance, ensemble, on grandit, ensemble, on construit un réseau durable, crédible et inspirant. Et ce n'est que le début», promet-il.

L'ex-animateur de M6 a fait appel de sa condamnation à un an de prison avec sursis, se disant innocent des faits qui lui sont reprochés. Le 5 juin, Stéphane Plaza a en parallèle accusé le parquet de Paris d'avoir « truqué» son dossier pour le faire tomber et a annoncé assigner l'État pour « faute lourde».