Un documentaire sur la princesse norvégienne et son chaman crée des remous

Les critiques pleuvent sur le documentaire Netflix «Rebel Royals» consacré à la princesse Märtha Louise et à son mari. Le prince héritier Haakon de Norvège s'est lui aussi exprimé et il a des mots très clairs.

Le mariage de la princesse Märtha Louise et du chaman Durek Verrett en août 2024 a fait la une des journaux bien au-delà de la Norvège. Image : Heiko Junge/NTB/dpa

Bruno Bötschi, Rédaction blue News Bruno Bötschi

Le nouveau documentaire de Netflix «Rebel Royals», dans lequel l'histoire d'amour de Märtha Louise de Norvège et de son mari, le chaman Durek Verrett, est passée au crible, fait des vagues depuis sa sortie la semaine dernière.

L'image qui y est donnée de la famille royale est «peu flatteuse», juge par exemple le «Dagbladet». Le roi Harald V serait d'ailleurs «furieux», indique «Le Point». La raison? Dans le documentaire, Durek estime qu'il n'a pas été bien reçu dans la famille. Même s'il ne les accuse pas frontalement d'être racistes, beaucoup de spectateurs en ont tiré cette conclusion.

Le chaman a clarifié ses propos sur les réseaux sociaux: «Dans le documentaire, je parle de ma belle-famille qui ne comprenait pas vraiment le racisme. Mais ce que je voulais dire c’est qu’ils ne comprenaient pas l’impact que le racisme avait sur ma vie pendant ces années d’aller-retour en Norvège et sur la vie des personnes racisées vivant dans ce pays. C’est la vérité», affirme-t-il.

Le prince héritier Haakon, frère de Märtha Louise, s'est à son tour exprimé sur la controverse. Lors d'un voyage en Norvège, l'homme de 52 ans a été interrogé par des journalistes.

Selon le journal norvégien «Dana Press», le prince héritier a déjà visionné le documentaire. «Je souhaite me garder de porter un jugement», a déclaré Haakon en se montrant diplomatique au début.

Pas de distinction «suffisamment claire»

L'héritier du trône norvégien estime toutefois que «le film ne fait pas une distinction assez claire entre les activités de la famille royale et les activités commerciales de Märtha Louise et Durek Verrett».

Et d'ajouter: «Nous souhaitons une séparation plus claire».

Des querelles menacent-elles même la famille royale norvégienne? Selon les initiés du palais, certaines séquences ont déjà dû être supprimées du documentaire avant la publication de «Rebel Royals - une improbable histoire d'amour», à la demande expresse de la famille royale.

Il s'agissait entre autres d'une scène lors d'une fête, dans laquelle on voyait le prince héritier Haakon.

Selon le contrat, seuls les moments avec la famille royale norvégienne auxquels les médias avaient officiellement accès pouvaient être montrés dans le documentaire d'une heure et demie.

Discussions entre la famille royale et Märtha Louise

Selon Haakon, des discussions sont actuellement en cours entre la famille royale, Märtha Louise et Durek Verrett: «Dans ces discussions, il s'agissait pour nous d'agir de manière ordonnée et responsable et d'essayer d'écouter et de donner notre avis», a déclaré le prince héritier, conciliant.

Il y a trois ans, Märtha Louise avait renoncé à ses fonctions officielles au sein du palais afin de prendre plus de distance avec la famille royale. Il avait alors été convenu que ni elle ni son futur époux ne pourraient utiliser le titre royal dans des productions médiatiques ou sur des canaux de médias sociaux.

Après que des critiques se soient élevées contre «Rebel Royals», le couple a fait une déclaration. «Nous avons beaucoup d'estime pour eux (note de la rédaction : la famille royale) et nous sommes sincèrement peinés si ce récit leur a causé une quelconque souffrance ou un quelconque préjudice», ont déclaré Märtha Louise et Durek Verrett.

Et de poursuivre: «En même temps, nous pensons que chacun a le droit de raconter sa propre histoire et cela vaut aussi pour nous».