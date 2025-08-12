Un rêve synonyme aussi de revers pour Gad Elmaleh !

Gad Elmaleh les voulait, il les a eues. Le comédien est devenu directeur de deux salles de spectacle qui «cartonnent», l'une à Marseille, l'autre à Paris mais, reconnaît-il dans Télé 7 Jours, ce métier est bien différent de celui d'acteur et d'humoriste.

Gad Elmaleh est devenu directeur de deux salles de spectacle qui «cartonnent». Covermedia

Covermedia Covermedia

Gad Elmaleh a plusieurs casquettes désormais: outre celle d'acteur et humoriste, il coiffe désormais celle de directeur de salle de spectacle. Et, si ce n'est pas Dallas et son univers impitoyable, ce n'est quand même pas si facile de passer de la bohème à chef d'entreprise.

En ouvrant deux salles, le Michou Comedy Club à Paris, et Le Vig's à Marseille, Gad Elmaleh réalise certes un rêve... mais avec un petit revers. Il est novice en matière de gestion de salles et de clubs, un métier en soi auquel il n'a pas été formé. «Avant, je n'étais «que» artiste... À Marseille, c'est aussi un bar-restaurant. Ce sont de nouveaux soucis», explique à Télé 7 Jours l'ex de Charlotte Casiraghi, fille de Caroline de Monaco.

«Heureusement que j'ai des partenaires!» dit-il en faisant allusion aux copains avec lesquels il a monté l'affaire: Stéphane Cohen, habitué des brasseries (bien utile pour s'occuper de la partie restaurant!), et William Azoulay, comédien, producteur, et gestionnaire avisé. Mais ces soucis n'en sont pas vraiment: Gad Elmaleh est un homme heureux. «Ça cartonne. J'en suis fier», dit-il à propos de son comedy club marseillais.

Le Vig's est bien placé, dans les anciens locaux de Steak'n Shake, sur le port, près du Bar de la Marine rendu célèbre par Marcel Pagnol. L'atmosphère est conviviale, stand-uppers débutants et confirmés y alternent. Des concerts et des soirées à thème complètent la programmation de cette nouvelle salle que Marseillais et touristes plébiscitent.

A Paris, Chez Michou, rebaptisé donc Michou Comedy Club, l'ambiance est différente. Gad Elmaleh avait beaucoup communiqué sur son envie de conserver au fameux club créé en 1957 par Michou à Montmartre une activité artistique. C'est chose faite depuis le 17 mars. Conscient de mettre les pieds dans un lieu chargé d'histoire, Gad Elmaleh a respecté le décor et conservé les souvenirs de l'homme aux lunettes bleues. C'est néanmoins une jeune génération d'artistes qui vient se produire dans ce tremplin de 80 places. «Il n'y aura jamais de grand joueur sans centre de formation», avait dit Gad Elmaleh, filant la métaphore footballistique.