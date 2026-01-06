Un terrible deuil frappe Pierre Perret

Âgé de 91 ans, le chanteur et poète Pierre Perret a perdu sa femme Rebecca, qui s'est éteinte dans la nuit du 3 au 4 janvier à l'âge de 88 ans.

Leur amour ici-bas aura duré plus de soixante ans. Le chanteur Pierre Perret est désormais en deuil: son épouse Simone Mazaltarim, qu'il surnommait Rebecca, est décédée. Selon «Le Parisien», qui se souvient de la femme et muse du baladin comme étant «aussi chaleureuse que discrète», Rebecca aurait fait une mauvaise chute dans les escaliers une dizaine de jours auparavant.

Nous confrères ont recueilli le témoignage du fidèle accordéoniste de Pierre Perret, Gilles Lecouty: «C’est Pierre qui m’a appelé hier matin (...) Elle était son pilier, sa muse, sa manageuse, sa comptable, sa chauffeuse, son éditrice… L’un n’allait jamais sans l’autre, ça va être dur pour Pierre», lâche le musicien, qui se dit «effondré».

Pierre Perret et sa femme Rebecca - Représentation de la pièce de théâtre Les Grandes Filles au Théâtre Montparnasse en soutien à l APREC l Alliance Pour la Recherche en Cancérologie à Paris, le 31 mars 2015. IMAGO/Bestimage

Si l'inoubliable auteur de «Lily» ne s'est pas exprimé publiquement, un ami du couple, Jean-Pierre Dermesropian, a annoncé la triste nouvelle sur Facebook, s'adressant directement au chanteur: «Il va t’en falloir du courage, cher Pierre, pour surmonter une pareille épreuve. La maison de Nangis, en Seine-et-Marne, où vous nous avez si gentiment accueillis, va te paraître bien grande», écrit-il notamment, concluant avec les mots d'une chanson de Claude François: «Le plus malheureux, c'est celui qui reste».

Tempérament de feu

Pierre Perret a rencontré Simone Mazaltarim en 1957, alors qu'elle était secrétaire au sein de la maison de disques d'Eddy Barclay. Selon la règle voulant que «l'amour commence toujours par une bagarre», leur première rencontre a débouché sur une prise de bec, mais sans gravité. Pierre Perret l'invite ensuite à assister à l'un de ses concerts et ils ne se sont plus quittés.

Le couple a convolé en justes noces en 1962. Celle que Pierre Perret surnommait «Rebecca» est restée à ses côtés tout au long de sa carrière. Ce surnom, l'amoureux de la langue française ne l'a pas choisi au hasard. Dans l'un de ses livres, souligne encore «Le Parisien», Pierre Perret raconte avoir trouvé l’étymologie de ce prénom. L’expression argotique «faire du Rebecca», signifiant «se mettre en colère», il écrivait que cela collait parfaitement au caractère de sa compagne.

Pierre Perret et Simone Mazaltarim ont eu trois enfants: les jumeaux Anne et Alain, puis Julie. Cette dernière est décédée en 1995, un drame qui avait profondément marqué le couple, mais qui l'avait aussi renforcé.