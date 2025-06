Crystal McKinney a été nommée dans un procès intenté contre Harvey Weinstein en février. L'équipe de défense du producteur américain a réfuté en son nom ces nouvelles accusations « indécentes».

Selon des documents obtenus par Fox News Digital, l'ancien mannequin reproche au magnat du cinéma de l'avoir agressée sexuellement, ainsi qu'une amie, dans un hôtel de New York en 2003. Covermedia

Covermedia Covermedia

L'une des personnes ayant accusé Sean « Diddy» Combs d'agression sexuelle, Crystal McKinney, a poursuivi Harvey Weinstein pour le même chef d'accusation.

Selon des documents obtenus par Fox News Digital, l'ancien mannequin reproche au magnat du cinéma de l'avoir agressée sexuellement, ainsi qu'une amie, dans un hôtel de New York en 2003.

La plainte contre le producteur a d'abord été déposée anonymement le 28 février dernier. Elle affirme qu'un cadre d'une société de mannequinat a organisé un rendez-vous pour que Crystal McKinney « discute d'une potentielle opportunité commerciale» avec Harvey Weinstein, sous prétexte que cette rencontre lui permettrait de « devenir célèbre».

La plaignante affirme que le cadre lui aurait dit: « Ne le baise pas tant qu'il ne t'aura pas fait jouer dans un film», précisant qu'elle avait été « dérangée» par le « commentaire grossier» du cadre, mais souhaitait aussi « travailler avec le plus grand producteur de Hollywood».

« Harvey Weinstein nie catégoriquement les allégations farfelues et fantaisistes formulées à son encontre par Crystal McKinney dans sa plainte», a déclaré l'avocat du cofondateur des studios Miramax à Fox News. « M. Weinstein est prêt à réfuter et à se défendre contre ces allégations indécentes, dont on pense qu'elles ont été formulées dans un but opportuniste.»

Crystal McKinney a poursuivi P. Diddy en mai 2024 pour des faits présumés d'agression sexuelle lors d'un événement pour la Semaine de la mode masculine en 2003.