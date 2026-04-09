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«Plutôt frustrant» Une ex-collaboratrice se confie sur son travail avec la princesse Kate

Lea Oetiker

9.4.2026

Après 15 ans passés aux côtés de Kate Middleton, Princesse de Galles, Natasha Archer parle de la partie la plus frustrante de son travail et se lance maintenant dans l'indépendance.

Natasha Archer a fortement influencé le look de Kate.
Natasha Archer a fortement influencé le look de Kate.
IMAGO/i Images

Lea Oetiker

09.04.2026, 21:27

10.04.2026, 08:25

Pendant plus d'une décennie, elle a été considérée comme la confidente la plus proche et la force créatrice de style derrière Catherine, Princesse de Galles: Natasha Archer. Aujourd'hui, cette assistante de longue date a parlé pour la première fois ouvertement d'un aspect de son travail qui la «frustrait».

Jusqu'en 2025, Natasha Archer a travaillé aux côtés de la princesse de Galles et a fortement influencé son style. Dans les cercles royaux, elle était connue pour sa contribution à ce que l'on appelle «l'effet Kate», qui a influencé la mode dans le monde entier. L'«effet Kate» décrit le phénomène selon lequel les vêtements et accessoires que Kate porte en public sont souvent épuisés en quelques minutes.

Mais malgré ce succès, la jeune femme de 48 ans s'est toujours heurtée à la perception que le public avait de son rôle. Dans une interview accordée au «Telegraph», elle a déclaré: «On me décrit souvent comme une simple styliste, et c'est assez frustrant».

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Son travail était pourtant bien plus vaste: «Mon rôle et mon offre de conseil actuelle comprennent de nombreuses autres tâches. Je ne suis pas une styliste classique, je m'occupe de tout. Même le soutien administratif. Je pense que c'est une compétence particulière que je peux utiliser de manière ciblée».

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Après avoir fait ses adieux au palais en 2025, Archer s'apprête à faire le pas vers l'indépendance. Dans les médias sociaux, elle a déjà annoncé la création de sa propre entreprise, dans laquelle elle travaille en tant que «fondatrice et directrice créative». Son offre comprend entre autres des conseils en matière de garde-robe, d'apparence personnelle et de stratégie créative.

Malgré ce nouveau départ, Archer se souvient avec reconnaissance de son temps passé chez Kate, princesse de Galles. Ce travail a été un «privilège extraordinaire». «J'y ai noué des amitiés incroyables et je regarde cette période avec beaucoup d'affection. Je suis tout simplement très reconnaissante pour cette opportunité».

Selon les initiés, la belle-fille de Charles III  a délibérément renoncé à remplacer Archer après son départ. Elle se sentait «suffisamment sûre d'elle pour suivre sa propre voie».

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