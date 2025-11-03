Une ex-Miss France sort le grand jeu avec sa fille pour Halloween

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Je ne me plains jamais» Une ex-Miss France sort le grand jeu avec sa fille pour Halloween

Covermedia

3.11.2025 - 15:06

Sylvie Tellier et sa fille ont fêté dignement Halloween. Et leurs déguisement et maquillage, comme le montrent les photos publiées par l'ex-Miss France, sont impeccables et au goût du jour !

Covermedia

03.11.2025, 15:06

Elles sont comme deux sœurs jumelles, Sylvie Tellier et sa fille. Deux sœurs un peu effrayantes, il faut le concéder. Mais c'est bien la preuve qu'elles ont réussi leur déguisement d'Halloween !

Sylvie Tellier et sa fille Margaux, qui a 11 ans, ont choisi d'incarner toutes les deux le personnage de Mercredi Addams pour une soirée familiale à faire frémir, dans le petit village de Lozère de Saint-Chély-d'Apcher.

Toutes vêtues de noir comme il se doit, coiffées d'une perruque aux longues tresses, elles ont pris la pause pour une photo collective, en compagnie de deux terrifiants compagnons, et d'une citrouille. Sur les genoux de la jeune Mercredi, son petit chien, lui aussi dûment costumé. Une autre photo du carrousel publié sur Instagram par Sylvie Tellier le montre d'ailleurs arborant fièrement son petit manteau noir doublé de rouge.

Les fans sont sans voix. Heidi Klum surpasse tous ses précédents spectacles d'Halloween

Les fans sont sans voixHeidi Klum surpasse tous ses précédents spectacles d'Halloween

Cliché

Mais si Halloween est une fête, cela demande quand même pas mal de travail pour la préparation. Et pas seulement celle de la table du repas (avec ses serviettes façon fantômes) dont Sylvie Tellier publie également un cliché. En effet, c'est la partie maquillage qui demande beaucoup d'attention.

Certes, l'ancienne Miss France est une as du maquillage, mais elle a plutôt l'habitude de se mettre en beauté que le contraire. Non pas qu'elle soit enlaidie en Mercredi, mais, comme elle le montre dans son tuto maquillage, Sylvie Tellier sait faire peur ! Et elle a gentiment partagé avec ses abonnés Instagram les étapes de sa transformation, depuis le fond de teint blafard, les lèvres noires jusqu'à l'intérieur de la bouche...

«Je ne me plains jamais... je constate », écrit en légende du tuto maquillage la présidente d'honneur des Miss France, laissant entendre qu'elle a accepté sans broncher de jouer cette incarnation de Mercredi.

Les fans attentifs noteront que mère et fille ont toutefois opté pour des costumes distincts, Sylvie Tellier portant une jupe mi longue sous son immense cape en dentelles (noires!) tandis que Margaux est en leggings. Une chose est sûre, elles pourraient incarner les Demoiselles de Saint-Chely, version Halloween.

Actu people. «Madame grinch pour vous servir» - Iris Mittenaere laisse les internautes pantois

Actu people«Madame grinch pour vous servir» - Iris Mittenaere laisse les internautes pantois

Les plus lus

Images saisissantes : un célèbre monument s’effondre à Rome !
Le suspect de l'attaque au couteau dans un train inculpé
Une vague de faillites déferle sur la Suisse!
Unique survivant d’un effroyable crash, il évoque son calvaire
306 kg de métaux précieux volés, puis récupérés par la police
Une ex-Miss France sort le grand jeu avec sa fille pour Halloween