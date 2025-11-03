Une ex-Miss France sort le grand jeu avec sa fille pour Halloween

Sylvie Tellier et sa fille ont fêté dignement Halloween. Et leurs déguisement et maquillage, comme le montrent les photos publiées par l'ex-Miss France, sont impeccables et au goût du jour !

Covermedia Covermedia

Elles sont comme deux sœurs jumelles, Sylvie Tellier et sa fille. Deux sœurs un peu effrayantes, il faut le concéder. Mais c'est bien la preuve qu'elles ont réussi leur déguisement d'Halloween !

Sylvie Tellier et sa fille Margaux, qui a 11 ans, ont choisi d'incarner toutes les deux le personnage de Mercredi Addams pour une soirée familiale à faire frémir, dans le petit village de Lozère de Saint-Chély-d'Apcher.

Toutes vêtues de noir comme il se doit, coiffées d'une perruque aux longues tresses, elles ont pris la pause pour une photo collective, en compagnie de deux terrifiants compagnons, et d'une citrouille. Sur les genoux de la jeune Mercredi, son petit chien, lui aussi dûment costumé. Une autre photo du carrousel publié sur Instagram par Sylvie Tellier le montre d'ailleurs arborant fièrement son petit manteau noir doublé de rouge.

Cliché

Mais si Halloween est une fête, cela demande quand même pas mal de travail pour la préparation. Et pas seulement celle de la table du repas (avec ses serviettes façon fantômes) dont Sylvie Tellier publie également un cliché. En effet, c'est la partie maquillage qui demande beaucoup d'attention.

Certes, l'ancienne Miss France est une as du maquillage, mais elle a plutôt l'habitude de se mettre en beauté que le contraire. Non pas qu'elle soit enlaidie en Mercredi, mais, comme elle le montre dans son tuto maquillage, Sylvie Tellier sait faire peur ! Et elle a gentiment partagé avec ses abonnés Instagram les étapes de sa transformation, depuis le fond de teint blafard, les lèvres noires jusqu'à l'intérieur de la bouche...

«Je ne me plains jamais... je constate », écrit en légende du tuto maquillage la présidente d'honneur des Miss France, laissant entendre qu'elle a accepté sans broncher de jouer cette incarnation de Mercredi.

Les fans attentifs noteront que mère et fille ont toutefois opté pour des costumes distincts, Sylvie Tellier portant une jupe mi longue sous son immense cape en dentelles (noires!) tandis que Margaux est en leggings. Une chose est sûre, elles pourraient incarner les Demoiselles de Saint-Chely, version Halloween.