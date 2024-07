Une figure de la télévision française s’en est allée

C'était la France des années 70-80, de Giscard contre Mitterrand et des Citroën CX: Jean-Pierre Descombes, qui animait «Les Jeux de 20 heures» sur FR3 de 1976 à 1987, est mort dimanche à 76 ans des suites de la maladie de Parkinson.

Jean-Pierre Descombes, qui animait «Les Jeux de 20 heures» sur FR3 de 1976 à 1987, est mort dimanche à 76 ans. imago stock&people

AFP Gregoire Galley

Coprésentateur de cette émission très populaire avec entre autres Maître Capello, l'animateur était atteint de cette maladie neurologique depuis plus d'une dizaine d'années. Il est mort à son domicile, selon son fils Romain Descombes.

Après «Les Jeux de 20 heures», Jean-Pierre Descombes avait été la voix off d'autres émissions de divertissement à succès dans les années 80 et 90, «Le juste prix» et «Une famille en or» sur TF1. A partir de 2018, il avait participé à des émissions de Cyril Hanouna sur C8, comme «Touche pas à mon poste!» ou «La grosse rigolade».

Mais il reste surtout connu pour «Les Jeux de 20 heures», programme phare des la fin des années 70. Nés à une époque où il n'y avait que trois chaînes en France, ils concurrençaient les journaux télévisés de TF1 et Antenne 2.

«Quand ils avaient vu l'actualité dans le sommaire (des JT), les gens basculaient sur la 3», s'était souvenu l'animateur en 2023, interviewé dans l'émission people de Jordan De Luxe sur C8.

Dans «Les Jeux de 20 heures», des questions de culture générale étaient posées à des célébrités en plateau et des candidats anonymes en duplex depuis une ville de province.

«Grandes surfaces»

L'émission était coprésentée par Jean-Pierre Descombes, micro en main dans le public depuis la province, et d'autres animateurs en plateau, parmi lesquels Marc Menant, Jean-Pierre Foucault, Harold Kay et l'arbitre Maître Capello (le linguiste Jacques Capelovici). Après leur dernier numéro début 1987, «Les Jeux de 20 heures» avaient été remplacés par une autre émission qui allait devenir très populaire, «La classe», présentée par Fabrice.

Originaire de Romans-sur-Isère, la capitale de la chaussure, où ses parents étaient vendeurs, Jean-Pierre Descombes avait «toujours rêvé d'être animateur». «Pendant les vacances, j'aidais mon père à faire les marchés, mais dans ma tête je voulais déjà être animateur», racontait-il à Jordan De Luxe, visiblement diminué par Parkinson.

Dans les années 2000, il s'était reconverti dans l'animation de salons, d'événements dans les centres commerciaux ou de galas comme la tournée d'anciennes gloires des années 60 et 70 «Age tendre et tête de bois» en 2012.

«Pendant 5-6 ans, j'ouvrais tous les grands magasins de meubles de France, j'étais dans toutes les grandes surfaces (...) Je disais aux gens: +On va jouer comme à la télé+!», s'amusait-il, en assurant prendre le même plaisir auprès du public qu'au temps de sa célébrité.

Père de deux garçons et une fille, Jean-Pierre Descombes a longtemps «essayer de cacher» sa maladie, puis a été obligé de la révéler après un passage dans une émission de Cyril Hanouna.

«Je passais en dernier, à 01h00 du matin, et les comprimés que j'avais pris n'avaient plus d'effet (...) C'est là que ça s'est révélé et que je ne pouvais plus le cacher, car les caméras (étaient) là», avait-il expliqué.