Une grosse boulette pour les 79 ans de Michel Sardou!

Michel Sardou a fêté ses 79 printemps ce lundi 26 janvier. Et il se porte bien! Mais la chaîne RMC story a commis une bourde suggérant que le chanteur était mort. Les fans ont vite réagi.

Michel Sardou sur le plateau de l'émission «Touche pas à mon poste» en août 2022. IMAGO/Photo News

Qu'on l'apprécie ou non, Michel Sardou est l'un des derniers monstres sacrés de la chanson française. Qui n'a jamais dansé sur «Les lacs du Connemara» à la fin d'une soirée ou rêvé à «La maladie d'amour» en croisant un inconnu dans la rue?

Le chanteur est né le 26 janvier 1947: il soufflait donc ses 79 bougies il y a deux jours. Sur la chaîne «RMC story», un chroniqueur a justement consacré son sujet du jour à l'anniversaire de l'inoubliable interprète de «Vladimir Ilitch».

Mais, au bas de l'écran, un bandeau annonçait: «Michel Sardou aurait eu 79 ans»... une grosse boulette donnant à croire que l'artiste n'était plus de ce monde!

«Bande de Charlots»

Les fans ont eu le temps de s'en apercevoir et, bien sûr, de s'en insurger. Une capture d'écran de la gaffe s'est propagée sur les réseaux sociaux, de même que des fake news utilisant des images du chanteur générées par l'IA, où on le voit, par exemple, sur un lit d'hôpital.

Concernant la boulette de «RMC story», un internaute tempêtait sur X: «Dites à votre stagiaire que Michel Sardou n'est pas mort». Et un autre de s'énerver: «Bande de Charlots, il n'est pas mort. Vérifiez vos sources avant d'annoncer n'importe quoi, juste pour l'audimat».

Sur Facebook, un utilisateur ironise: «Il le sait peut être pas lui même qu'il est décédé.... n'importe quoi». Une autre s'agace contre les fake news faciles: «ARRETEZ de raconter des mensonges sur les gens en pleine forme...!!! Heureusement que Michel ne regarde pas les réseaux il vous rigolerait au nez», écrit-elle.

Et en effet, le chanteur ne doit pas souvent traîner sur les réseaux sociaux. Invité sur «RTL» en 2019, il lâchait: «Je hais cette époque. Je hais ce siècle, j'aime pas du tout. (...) Maintenant, tout est des réseaux sociaux ridicules où des gens s'expriment quelque fois bien mais très souvent, c'est des abrutis...».

Sur RMC story, le texte du bandeau a rapidement été modifié, annonçant finalement: «C’est l’anniversaire de Sardou : 79 ans !»