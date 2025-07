Une nouvelle histoire d’amour pour Tom Cruise ?

De récentes photos publiées par TMZ confirmeraient la relation entre Tom Cruise et Ana de Armas, mais les deux acteurs n'ont encore rien officialisé.

L'acteur américain Tom Cruise semble avoir retrouvé l’amour (photo d'archives). KEYSTONE

Alessia Moneghini

TMZ a récemment publié des photos exclusives qui pourraient confirmer une relation entre Tom Cruise et Ana de Armas.

Comme le rapporte «Sky TG24», malgré les nombreuses spéculations de ces derniers mois, les deux acteurs n'ont encore fait aucune déclaration officielle sur leur vie privée.

Des photos montrent Cruise et de Armas se tenant la main, alimentant ainsi les rumeurs sur leur relation. Cependant, les deux acteurs ont gardé le silence, laissant les fans dans l'expectative.

Des carrières brillantes

Tom Cruise est l'une des figures les plus emblématiques d'Hollywood, avec une carrière qui s'étend sur plus de quarante ans. Il est connu pour ses rôles dans des films à succès tels que la saga «Mission : Impossible» et a reçu de nombreuses récompenses, dont trois Golden Globes et plusieurs nominations aux Oscars. Dans sa vie privée, il a été marié trois fois, à Mimi Rogers, Nicole Kidman et Katie Holmes.

Ana de Armas a gagné en notoriété avec le film «Blade Runner 2049» et a ensuite brillé dans des films tels que «Dinner with Murder - Knives Out» et «No Time to Die», le 25e film sur le célèbre agent secret James Bond. Elle a été nommée aux Oscars pour son rôle dans «Blonde». Dans le passé, elle a été mariée à Marc Clotet.

La rédactrice a rédigé cet article avec l'aide de l'IA.