Rupture explosive : l’ONG Sentebale attaque le prince Harry en justice

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Harcèlement Rupture explosive : l’ONG Sentebale attaque le prince Harry en justice

ATS

11.4.2026 - 07:53

Une ONG africaine cofondée par le prince Harry en l'honneur de sa mère la princesse Diana a annoncé vendredi avoir entamé à l'encontre du prince une procédure judiciaire pour atteinte à sa réputation, après une querelle concernant sa gestion.

Le prince Harry et Mark Dyer ont réagi vendredi en faisant savoir qu'ils rejetaient «catégoriquement» la plainte en diffamation déposée contre eux (archives).
Le prince Harry et Mark Dyer ont réagi vendredi en faisant savoir qu'ils rejetaient «catégoriquement» la plainte en diffamation déposée contre eux (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.04.2026, 07:53

L'ONG «Sentebale a entamé une procédure judiciaire à la Haute cour d'Angleterre et du Pays de Galles», a indiqué l'association dans un communiqué transmis à l'AFP.

«L'association sollicite l'intervention et la protection de la cour, et la réparation du préjudice subi après une campagne médiatique coordonnée menée depuis le 25 mars 2025 qui a perturbé son fonctionnement et porté atteinte à sa réputation, à celle de sa direction et de ses partenaires stratégiques», a indiqué l'ONG.

Atteinte à la vie privée. Harry contre le Daily Mail : un dédommagement «substantiel» exigé

Atteinte à la vie privéeHarry contre le Daily Mail : un dédommagement «substantiel» exigé

Des documents judiciaires en ligne montrent que le prince Harry est mis en cause au côté de Mark Dyer, ancien administrateur de Sentebale, selon des médias britanniques.

«La procédure a été engagée contre le prince Harry et Mark Dyer, identifiés formellement comme étant les architectes de cette campagne médiatique diffamatoire qui a eu un impact considérable et a déclenché une vague de cyberharcèlement à l'encontre de l'association et de sa direction», selon le communiqué.

Le prince Harry et Mark Dyer ont réagi vendredi en faisant savoir qu'ils rejetaient «catégoriquement» la plainte en diffamation déposée contre eux.

«En tant que cofondateur et membre fondateur de Sentebale, ils rejettent catégoriquement ces allégations offensantes et diffamatoires. Il est aberrant que des fonds caritatifs soient utilisés pour engager des poursuites judiciaires contre ceux-là mêmes qui ont bâti et soutenu l'organisation pendant près de vingt ans», a souligné un porte-parole dans un communiqué.

En août, le régulateur britannique des associations avait relevé «les faiblesses de gouvernance» au sein de Sentebale mais avait affirmé n'avoir pas trouvé de preuves de harcèlement, une accusation portée contre Harry par la présidente de l'ONG, Sophie Chandauka, en mars 2025.

L'ONG Sentebale a été fondée en 2006 pour apporter une aide aux jeunes atteints du virus du sida, au Lesotho puis au Botswana.

Harry, le fils cadet du roi Charles III, et le cofondateur de l'association, le prince Seeiso du Lesotho, ont annoncé en 2025 démissionner de cette association.

Après une enquête de plusieurs mois, la Charity Commission avait annoncé n'avoir découvert aucune preuve de harcèlement généralisé ou systémique, y compris de misogynie ou de racisme à l'encontre d'une femme noire au sein de l'association.

«Grave intrusion». Le prince Harry, les tabloïds et la justice : des relations houleuses !

«Grave intrusion»Le prince Harry, les tabloïds et la justice : des relations houleuses !

Mais elle avait renvoyé dos à dos «toutes les parties pour avoir laissé (le conflit) se dérouler publiquement», estimant que «l'incapacité des administrateurs à résoudre les litiges en interne avait eu de graves répercussions sur la réputation» de l'association.

Harry avait choisi le nom de Sentebale en hommage à sa mère Diana, morte dans un accident de voiture à Paris en 1997 quand il avait 12 ans. Ce terme signifie «ne m'oublie pas» en sesotho, langue parlée au Lesotho. Il est également utilisé pour dire au revoir.

Archive sur le prince Harry

Razzia sur les mémoires du prince Harry !

Razzia sur les mémoires du prince Harry !

Des exemplaires de «Spare», les mémoires du prince Harry, ont été mis en vente à Londres, lundi juste après minuit. Une librairie de la gare Victoria a rouvert ses portes dans la nuit pour l'occasion.

10.01.2023

Les plus lus

Willy Imstepf a gravi le Cervin quelque 250 fois : aujourd’hui, il a besoin d’aide pour s’habiller
Les astronautes d'Artémis sont de retour sur Terre
L'adieu en rose et blanc à Loana, l'immense émotion d'une génération
«À Kvitfjell, je me suis dit : ‹Ça me saoule de courir›»
Trump menace de nouveaux bombardements sur l'Iran
Rupture explosive : l’ONG Sentebale attaque le prince Harry en justice