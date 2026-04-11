Rupture explosive : l’ONG Sentebale attaque le prince Harry en justice

Une ONG africaine cofondée par le prince Harry en l'honneur de sa mère la princesse Diana a annoncé vendredi avoir entamé à l'encontre du prince une procédure judiciaire pour atteinte à sa réputation, après une querelle concernant sa gestion.

Le prince Harry et Mark Dyer ont réagi vendredi en faisant savoir qu'ils rejetaient «catégoriquement» la plainte en diffamation déposée contre eux (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'ONG «Sentebale a entamé une procédure judiciaire à la Haute cour d'Angleterre et du Pays de Galles», a indiqué l'association dans un communiqué transmis à l'AFP.

«L'association sollicite l'intervention et la protection de la cour, et la réparation du préjudice subi après une campagne médiatique coordonnée menée depuis le 25 mars 2025 qui a perturbé son fonctionnement et porté atteinte à sa réputation, à celle de sa direction et de ses partenaires stratégiques», a indiqué l'ONG.

Des documents judiciaires en ligne montrent que le prince Harry est mis en cause au côté de Mark Dyer, ancien administrateur de Sentebale, selon des médias britanniques.

«La procédure a été engagée contre le prince Harry et Mark Dyer, identifiés formellement comme étant les architectes de cette campagne médiatique diffamatoire qui a eu un impact considérable et a déclenché une vague de cyberharcèlement à l'encontre de l'association et de sa direction», selon le communiqué.

Le prince Harry et Mark Dyer ont réagi vendredi en faisant savoir qu'ils rejetaient «catégoriquement» la plainte en diffamation déposée contre eux.

«En tant que cofondateur et membre fondateur de Sentebale, ils rejettent catégoriquement ces allégations offensantes et diffamatoires. Il est aberrant que des fonds caritatifs soient utilisés pour engager des poursuites judiciaires contre ceux-là mêmes qui ont bâti et soutenu l'organisation pendant près de vingt ans», a souligné un porte-parole dans un communiqué.

En août, le régulateur britannique des associations avait relevé «les faiblesses de gouvernance» au sein de Sentebale mais avait affirmé n'avoir pas trouvé de preuves de harcèlement, une accusation portée contre Harry par la présidente de l'ONG, Sophie Chandauka, en mars 2025.

L'ONG Sentebale a été fondée en 2006 pour apporter une aide aux jeunes atteints du virus du sida, au Lesotho puis au Botswana.

Harry, le fils cadet du roi Charles III, et le cofondateur de l'association, le prince Seeiso du Lesotho, ont annoncé en 2025 démissionner de cette association.

Après une enquête de plusieurs mois, la Charity Commission avait annoncé n'avoir découvert aucune preuve de harcèlement généralisé ou systémique, y compris de misogynie ou de racisme à l'encontre d'une femme noire au sein de l'association.

Mais elle avait renvoyé dos à dos «toutes les parties pour avoir laissé (le conflit) se dérouler publiquement», estimant que «l'incapacité des administrateurs à résoudre les litiges en interne avait eu de graves répercussions sur la réputation» de l'association.

Harry avait choisi le nom de Sentebale en hommage à sa mère Diana, morte dans un accident de voiture à Paris en 1997 quand il avait 12 ans. Ce terme signifie «ne m'oublie pas» en sesotho, langue parlée au Lesotho. Il est également utilisé pour dire au revoir.

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