«Vague de menaces et d'insultes» - Cyril Hanouna dézingue Samuel Etienne

Cyril Hanouna a choisi son camp dans le conflit entre Samuel Etienne et le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, Charles Alloncle. L'animateur a commenté dans TBT9 en début de semaine le conflit entre le présentateur de Questions pour un champion et le député UDR.

Covermedia Covermedia

La dernière sortie de Cyril Hanouna sur le plateau de TBT9 le 2 mars ne va pas arranger ses relations avec Samuel Etienne. Alors que l'animateur de Questions pour un champion avait sur les réseaux sociaux critiqué publiquement la manière dont s'était déroulée son audition avec Charles Alloncle, le rapporteur de la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public, Cyril Hanouna a soutenu ouvertement le député.

L'audition avait été très tendue et les échanges houleux entre l'homme de télévision et le politique se sont poursuivis sur les réseaux sociaux. Ce qui n'a pas manqué de retenir l'attention des chroniqueurs de TBT9.

Sur le plateau, tout a commencé quand la chroniqueuse Shana Loustau a raconté que «Samuel Etienne a fait un live Twitch pour raconter en disant clairement qu'on lui avait posé des questions à côté de la plaque tout au long de son audition». «C'est pas vrai. Les questions de Charles Alloncle, je le dis, elles étaient très bonnes. Je suis désolé», a immédiatement affirmé Baba.

En cause, le statut de Samuel Etienne avec France TV à propos de l'arrêt de Questions pour un champion en quotidienne et sa diffusion réduite au week-end sur France 3. Le jeu est désormais produit par la société Fremantle, dont Samuel Etienne est devenu salarié.

Ce que résume Shana Loustau: «Charles Alloncle a fait des tweets pour lui réexpliquer ce qu'il lui reprochait. Donc lui, il lui reproche très simplement d'avoir négocié une rupture conventionnelle avec France Télé. D'avoir pris une indemnité. Et finalement d'avoir fait exactement la même chose sur exactement la même chaîne avec un autre statut. Et il lui reproche aussi d'avoir fait un partenariat avec France Télé pour financer sa chaîne Twitch».

«Excusez-vous»

Le député avait également reproché à l'animateur ses positions contre «les idées du RN» sur sa revue de presse quotidienne sur sa chaîne Twitch. A la suite de leurs échanges énervés sur les réseaux sociaux, Samuel Etienne a demandé à Charles Alloncle: «Corrigez vos tweets et excusez-vous pour avoir participé à une entreprise de désinformation».

L'animateur affirme en effet qu'il a été victime de cyberharcèlement, ayant reçu «une vague de menaces et une vague d'insultes.» Le député a répondu, cite Shana Loustau: «Gardez vos pressions, vos injonctions et vos demandes d'excuses. Les Français ne veulent plus payer pour ça.»

Cyril Hanouna n'est pas seul à soutenir le député proche d'Eric Ciotti. Après une tribune de la productrice Fabienne Servan-Schreiber, qui accuse le rapporteur de la commission d'enquête d'employer des «méthodes inquisitoriales», une trentaine de personnes ont cosigné une lettre de soutien au député.

Aux côtés de politiciens et personnalités classés à la droite de la droite, on trouve des personnalités du monde du spectacle comme Jean-Pierre Castaldi, Elie Chouraqui, Véronique Genest, ou encore Daniel Guichard, indique le site de Jean-Marc Morandini.