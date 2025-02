Valérie Trierweiler a retrouvé l'amour.

Valérie Trierweiler a mis en application le principe qu'elle développe dans son livre «C'est pour une amie!». Elle a, dit-elle à «Actualitté», retrouvé l'amour!

Valérie Trierweiler estime que rien n'est perdu pour les femmes de plus de 50 ans.

Et surtout pas la possibilité de retrouver l'amour.

L'ex-compagne de François Hollande, qui vient d'écrire, avec sa collègue journaliste Constance Vergara, le «manuel d'instruction, guide de destruction des idées reçues et thérapie de groupe» «C'est pour une amie!», l'a avoué à «Actualitté»: elle n'est plus célibataire. «Il ne me restait que peu de temps pour valider les préceptes de notre ouvrage», a noté avec humour l'ex-journaliste de «Paris Match».

Alors qu'elle fêtera dans quelques jours ses soixante ans, l'autrice de «Merci pour ce moment», qui a connu, dans un même mouvement, l'abandon amoureux, la perte de son travail et les préjugés concernant les femmes de cinquante ans et plus, a l'air heureux.

Séparée de son compagnon le rugbyman Romain Magellan depuis 2023, Valérie Trierweiler a donc un nouvel homme dans sa vie, mais la sociétaire des «Grosses Têtes» s'est bien gardée d'en révéler l'identité.