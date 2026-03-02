Valérie Bonneton sur Bertrand Cantat : «Ce type a détruit ma famille»

Valérie Bonneton est à l'affiche de l'Affaire Laura Stern, le 11 mars sur France 2. La série sur les violences conjugales fait écho au fémicide de Marie Trintignant, un drame très proche de son cercle familial, comme l'a rappelé l'actrice à Télé Star.

Valérie Bonneton est à l'affiche de l'Affaire Laura Stern.

Valérie Bonneton a été la belle-mère de Paul, 33 ans, le fils que François Cluzet a eu avec Marie Trintignant. Alors, le meurtre de l'actrice par Bertrand Cantat en 2003, elle l'a vécu de l'intérieur. De fait, l'Affaire Laura Stern, la mini-série dans laquelle joue Valérie Bonneton, dès le 11 mars sur France 2, et qui évoque les violences conjugales, a résonné tristement avec son expérience.

La comédienne de 55 ans y incarne une mère de famille, fondatrice d'une association d'aide aux femmes victimes de violences, qui assiste un jour au meurtre d'une de ses membres et décide de répondre à la violence par la violence. Ainsi, ce rôle, quelque part, elle «n'attendai(t) que ça», comme elle l'a confié dans Télé Star. «Le tournage m'a remuée parce que j'ai aussi vécu des choses difficiles. Cela a ravivé cette douleur qu'on essaie d'oublier», confie-t-elle, avant d'évoquer clairement le meurtre de Marie Trintignant des mains de Bertrand Cantat.

«Terrifiant»

«C'est dingue qu'il ait fallu qu'une série documentaire soit diffusée pour que l'enquête soit rouverte» déplore-t-elle. « J'ai vécu tout ça... Je ne veux pas trop en parler pour préserver Paul, mais il faut avoir conscience que ce type a détruit tout le monde autour de lui, et ma famille aussi», martèle-t-elle.

La comédienne trouve par ailleurs «terrifiant et insupportable qu'on l'autorise à remonter sur scène». Et d'ajouter: «Marie était merveilleuse. C'est elle qui méritait d'être dans la lumière et applaudie. Pas lui.»

Elle espère que cette série, au thème «éminemment politique», «fera bouger les choses». «Cela a été un choc pour moi d'aller dans les associations, puis de tourner avec ces femmes», résume Valérie Bonneton.