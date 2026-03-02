Valérie Bonneton sur Bertrand Cantat : «Ce type a détruit ma famille»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Confidences chocs Valérie Bonneton sur Bertrand Cantat : «Ce type a détruit ma famille»

Covermedia

2.3.2026 - 19:07

Valérie Bonneton est à l'affiche de l'Affaire Laura Stern, le 11 mars sur France 2. La série sur les violences conjugales fait écho au fémicide de Marie Trintignant, un drame très proche de son cercle familial, comme l'a rappelé l'actrice à Télé Star.

Valérie Bonneton est à l'affiche de l'Affaire Laura Stern.
Valérie Bonneton est à l'affiche de l'Affaire Laura Stern.
IMAGO/Bestimage

Covermedia

02.03.2026, 19:07

Valérie Bonneton a été la belle-mère de Paul, 33 ans, le fils que François Cluzet a eu avec Marie Trintignant. Alors, le meurtre de l'actrice par Bertrand Cantat en 2003, elle l'a vécu de l'intérieur. De fait, l'Affaire Laura Stern, la mini-série dans laquelle joue Valérie Bonneton, dès le 11 mars sur France 2, et qui évoque les violences conjugales, a résonné tristement avec son expérience.

La comédienne de 55 ans y incarne une mère de famille, fondatrice d'une association d'aide aux femmes victimes de violences, qui assiste un jour au meurtre d'une de ses membres et décide de répondre à la violence par la violence. Ainsi, ce rôle, quelque part, elle «n'attendai(t) que ça», comme elle l'a confié dans Télé Star. «Le tournage m'a remuée parce que j'ai aussi vécu des choses difficiles. Cela a ravivé cette douleur qu'on essaie d'oublier», confie-t-elle, avant d'évoquer clairement le meurtre de Marie Trintignant des mains de Bertrand Cantat.

Suicide de son ex-femme. Après le doc Netflix, enquête relancée contre Bertrand Cantat

Suicide de son ex-femmeAprès le doc Netflix, enquête relancée contre Bertrand Cantat

«Terrifiant»

«C'est dingue qu'il ait fallu qu'une série documentaire soit diffusée pour que l'enquête soit rouverte» déplore-t-elle. « J'ai vécu tout ça... Je ne veux pas trop en parler pour préserver Paul, mais il faut avoir conscience que ce type a détruit tout le monde autour de lui, et ma famille aussi», martèle-t-elle.

La comédienne trouve par ailleurs «terrifiant et insupportable qu'on l'autorise à remonter sur scène». Et d'ajouter: «Marie était merveilleuse. C'est elle qui méritait d'être dans la lumière et applaudie. Pas lui.»

Elle espère que cette série, au thème «éminemment politique», «fera bouger les choses». «Cela a été un choc pour moi d'aller dans les associations, puis de tourner avec ces femmes», résume Valérie Bonneton.

People. Bertrand Cantat : de nouveaux détails accablants

PeopleBertrand Cantat : de nouveaux détails accablants

Les plus lus

Bébés dans un sac de courses : scandale autour d’une mère et d’une grand-mère
Valérie Bonneton sur Bertrand Cantat : «Ce type a détruit ma famille»
Guerre en Iran : et si Donald Trump franchissait le Rubicon ?
Malaise au sein d’une Autriche en crise et à la traîne
«C’est satanique» - Le délire mystique du médecin sous crack qui a tué sa femme
Emmanuel Macron : «Il n'y aura aucun partage de la décision ultime»