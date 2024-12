Vanessa Kirby, star de The Crown, et son amoureux Paul Rabil, ex-joueur de crosse, seraient sur le point de se marier, selon Page Six. Ils sont ensemble depuis deux ans.

Vanessa Kirby est fiancée à la légende de la crosse, Paul Rabil. Covermedia

Celle qui joué le rôle de la princesse Margaret dans la série à succès de Netflix et son compagnon vont se marier après deux ans de vie commune, rapporte Page Six.

La paire a d'abord déclenché des rumeurs de rendez-vous lorsqu'ils ont été aperçus se tenant la main et se promenant dans la ville de New York en octobre 2022.

En novembre 2023, ils ont officialisé leur relation sur Instagram lorsque Rabil – surnommé « le LeBron de la crosse » – a posté de jolies photos et un message émouvant. « Depuis la minute où nous nous sommes rencontrés à Des Moines, en passant par le monde entier, la vie est bien meilleure, plus utile et plus belle avec toi», a-t-il écrit.

On ne sait pas exactement comment le couple s'est rencontré, et ils sont restés discrets.

Vanessa Kirby est sortie avec Callum Turner, son partenaire dans Queen And Country en 2014.

Elle devrait jouer le rôle de Sue Storm dans le prochain film Les Quatre Fantastiques: First Steps aux côtés de Pedro Pascal, la star de Gladiator II. Elle est également apparue dans Mission: Impossible – The Final Reckoning et Pieces of a Woman.

Paul Rabil a pris sa retraite de l'équipe de crosse des Boston Cannons en 2021 et, à 39 ans, travaille désormais à la promotion de ce sport.