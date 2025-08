Vanessa Kirby attend son premier enfant avec son petit ami Paul Rabil. Et elle a assuré à Variety qu'être enceinte sur le tournage d'Avengers: Doomsday avait été merveilleux tellement elle était bien entourée par l'équipe.

Vanessa Kirby s'est sentie « tellement bien accompagnée» lors du tournage d'«Avengers: Doomsday» alors qu'elle était enceinte.

Covermedia Covermedia

L'actrice de Mission: Impossible – Fallout a récemment fait ses débuts en tant que Sue Storm/Femme invisible dans Les Quatre Fantastiques: Premiers Pas et a déjà tourné sa prochaine apparition dans le film Avengers 2026: Doomsday.

Celle qui attend son premier enfant avec son petit ami Paul Rabil, joueur de crosse, a révélé que les réalisateurs de Doomsday, Joe et Anthony Russo, ainsi que toute l'équipe, ont fait en sorte qu'elle se sente bien entourée pendant le tournage du film de superhéros, alors qu'elle est enceinte.

« C'est une telle joie de travailler avec les Russo et (Robert Downey Jr.), parce qu'ils ont une collaboration profonde depuis si longtemps, a-t-elle déclaré à Variety. Et c'est incroyable d'être enceinte et de travailler sur Avengers. Je me suis sentie tellement inspirée et tellement soulagée qu'on ait pris soin de moi. C'est un très beau moment.»

La vie imite l'art, puisque Sue, le personnage de Kirby, est enceinte et donne naissance à son premier enfant dans le nouveau film Les Quatre Fantastiques.

L'actrice britannique a ensuite fait l'éloge de Robert Downey Jr. pour son rôle de « leader» sur le plateau de tournage du prochain film. « Il est toujours là. C'est notre leader. Nous l'appelons notre parrain. Il s'est occupé de nous, s'est-elle extasiée. Robert fait un travail incroyable. Je suis très enthousiaste.»

Vanessa Kirby reprendra le rôle de Sue/Femme invisible aux côtés de Pedro Pascal, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach, ses coéquipiers des Quatre Fantastiques, dans Avengers: Doomsday, qui met également en vedette des habitués de longue date de Marvel, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Tom Hiddleston et Paul Rudd, entre autres.

Le film sortira en décembre 2026.