«Vannes douteuses» - Jean-Luc Lemoine sort de ses gonds

Jean-Luc Lemoine a bondi quand il a lu des commentaires et jeux de mots aux relents racistes dans les commentaires sur la mort tragique de l'humoriste Bun Hay Mean. Le chroniqueur a poussé un vrai coup de gueule sur X.

Jean-Luc Lemoine a «la gerbe» face au «racisme ordinaire». IMAGO/ABACAPRESS

Covermedia Covermedia

Jean-Luc Lemoine a «la gerbe» face au «racisme ordinaire». Alors que le public et lui-même sont sidérés par le décès brutal de l'humoriste Bun Hay Mean, d'autres se laissent aller à des commentaires odieux, ou à des vannes qui dénotent un état d'esprit raciste.

C'est ce qu'a dénoncé Jean-Luc Lemoine, visiblement très en colère. «Depuis ce matin, je bloque systématiquement tous ceux qui se risquent à faire des vannes douteuses sur un ami qui vient de nous quitter», a-t-il écrit sur X, très touché. «Des vannes qui souvent fleurent bon le racisme ordinaire», précise l'ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste. Son coup de gueule salutaire a été approuvé par de nombreux internautes et confrères.

Bun Hay Mean, d'origine chinoise et cambodgienne, avait conquis sa place dans le milieu des humoristes avec son personnage du «Chinois marrant», avec lequel il se moquait des poncifs concernant les Asiatiques. Il est mort, à 43 ans, d'une chute du huitième étage d'un immeuble à Paris alors qu'il s'apprêtait à partir à Montréal pour son nouveau spectacle Kill Bun, le 11 juillet (25). Une chute visiblement accidentelle. Son entourage a fait savoir que Bun Hay Mean a vraisemblablement chuté en tentant de récupérer son téléphone tombé dans une gouttière.