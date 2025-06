Au moins 500 manifestants ont de nouveau protesté samedi à Venise contre le mariage du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, et de la journaliste Lauren Sanchez, au lendemain de leur union qui a suscité la polémique dans la Cité des Doges, a constaté l'AFP.

Des manifestants accrochent une banderole «No Space for Bezos» (Pas de place pour Bezos) sur le pont du Rialto lors d’une protestation, le 28 juin 2025, au lendemain du mariage de Jeff Bezos et Lauren Sanchez à Venise. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Bezos, loin de la lagune», ont scandé les manifestants en serpentant dans les rues du centre-ville, dont certains ont exhibé des pancartes sur lesquelles on pouvait lire: «Mangez les riches», «Rejeté», ou accusant le maire de Venise d'être «corrompu».

La manifestation, qui s'est tenue sous la chaleur et dans le calme, était organisée par le collectif «No place for Bezos» (Pas de place pour Bezos), mobilisé depuis plusieurs jours contre l'exploitation financière de la ville par le couple milliardaire et ses conséquences sur l'environnement.

«On est là contre ce que Bezos en lui-même représente, avec son modèle, le modèle Amazon, fait d'exploitation des gens, des territoires», a confié à l'AFPTV Alice Bazzoli, 24 ans, militante de «No Space for Bezos» qui vit à Venise depuis 5 ans.

Les manifestants ont ensuite déployé une large banderole «No place for Bezos» en allumant des fumigènes au dessus du célèbre pont du Rialto, qui enjambe le Grand Canal.

Venise résiste

Matteo Battistuta, étudiant de 20 ans, souhaite transmettre le «message que Venise résiste, qu'elle n'est pas une ville morte, qu'elle (agit) dans son propre intérêt, puis dans celui du tourisme». «Nous pensons que Venise peut encore être un lieu où il fait bon vivre», a-t-il ajouté.

Jeff Bezos, 61 ans et Lauren Sanchez, 55 ans, on échangé leurs voeux lors d'une cérémonie vendredi soir sur l'île de San Giorgio Maggiore, face à la place Saint-Marc.

Il s'agissait du point culminant d'une semaine de festivités, entre yachts et invités VIP, qui s'achèvera samedi soir avec un grand bal dans une Venise divisée sur l'impact qu'auront ces noces sur l'image de la ville.

Parmi les invités figurent la fille du président américain Ivanka Trump, Leonardo di Caprio, Kim Kardashian, Kendall et Kylie Jenner, la superstar du football américain Tom Brady, la présentatrice Oprah Winfrey ou encore Bill Gates.