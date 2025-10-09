  1. Clients Privés
Confidences poignantes Victoria Beckham : «J'ai vraiment commencé à douter de moi et à ne pas m'aimer»

Covermedia

9.10.2025 - 10:08

Victoria Beckham joue franc jeu dans sa nouvelle série documentaire sur Netflix. La styliste et ex Spice Girl y avoue qu'elle souffre d'un trouble alimentaire persistant.

Victoria Beckham joue franc jeu dans sa nouvelle série documentaire sur Netflix.
Victoria Beckham joue franc jeu dans sa nouvelle série documentaire sur Netflix.
Covermedia

Covermedia

09.10.2025, 10:08

09.10.2025, 10:14

Victoria Beckham a souffert d'un trouble de l'alimentation toute sa vie. La créatrice de mode s'est confiée dans sa nouvelle série documentaire en trois parties sur Netflix, Victoria Beckham. La star de 51 ans a révélé qu'elle luttait contre des troubles alimentaires depuis son adolescence, troubles qui se sont déclenchés lorsqu'elle a obtenu une place dans une prestigieuse école de théâtre.

«Je ne ressemblais pas à beaucoup d'autres filles. C'est là que j'ai commencé à recevoir beaucoup de critiques sur mon apparence et mon poids», a-t-elle expliqué. Elle a confié que sa famille n'était pas consciente de son combat, car elle s'efforçait de dissimuler son trouble. «Lorsque vous souffrez d'un trouble de l'alimentation, vous devenez très doué pour mentir. Et je n'ai jamais été honnête à ce sujet avec mes parents», a-t-elle déclaré.

Royaume-Uni. Brooklyn Beckham prévoit un double mariage l'été prochain

Royaume-UniBrooklyn Beckham prévoit un double mariage l'été prochain

Elle ajoute: «Je n'en ai jamais parlé en public; cela vous affecte vraiment. Quand on vous dit constamment que vous n'êtes pas assez bien. Et je suppose que cela m'a accompagnée toute ma vie».

Après être devenue une star avec les Spice Girls, la jeune Victoria Beckham a eu du mal à faire face aux commentaires incessants sur son apparence. «J'ai vraiment commencé à douter de moi et à ne pas m'aimer, et parce que j'ai laissé cela m'affecter, je ne savais pas ce que je voyais quand je me regardais dans le miroir, a-t-elle confié. Étais-je grosse? Étais-je mince? Je ne sais pas, vous perdez tout sens de la réalité. J'étais très critique envers moi-même. Je n'aimais pas ce que je voyais. J'ai été tout ce que j'ai pu, de la grosse à la maigre, je veux dire que ça a été beaucoup et c'est difficile.»

David Beckham anobli. «Je n'aurais jamais pu imaginer que je recevrais un tel honneur»

David Beckham anobli«Je n'aurais jamais pu imaginer que je recevrais un tel honneur»

