Victoria Beckham a été interrogée par le Wall Street Journal sur les tensions avec son fils Brooklyn. L'époux de Nicola Peltz Beckham avait annoncé en janvier dernier avoir coupé les ponts avec sa famille qu'il accuse d'avoir voulu saboter sa relation avec sa femme.

Victoria Beckham a parlé pour la première fois de la situation entre sa famille et son fils aîné, Brooklyn Beckham. Covermedia

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En janvier, le jeune homme de 27 ans a publié une déclaration cinglante sur Instagram dans laquelle il confirmait sa querelle avec sa famille et accusait ses parents de le contrôler et d'essayer de ruiner sa relation avec sa femme Nicola Peltz.

Interrogée sur Brooklyn Beckham par le Wall Street Journal jeudi, la créatrice de mode n'a pas répondu en le citant, mais a insisté sur le fait qu'elle et son mari David Beckham ont toujours essayé de « protéger» et « aimer» leurs quatre enfants.

« Nous aimons tellement nos enfants», a-t-elle déclaré. « Nous avons toujours essayé d'être les meilleurs parents possibles. Et vous savez, nous sommes sous les projecteurs depuis plus de 30 ans maintenant, et tout ce que nous avons toujours essayé de faire, c'est protéger nos enfants et aimer nos enfants. C'est tout ce que j'ai vraiment envie de dire à ce sujet.»

Victoria Beckham a ajouté que la presse négative entourant la querelle familiale n'a pas affecté son entreprise de mode et de beauté. « Je pense qu'en fin de compte, les gens achètent mes produits parce qu'ils sont vraiment bons. Je ne pense pas qu'ils achètent mon eyeliner juste parce que c'est moi», a-t-elle déclaré, alors que Brooklyn Beckham avait également accusé ses parents de faire passer leur marque avant le bien-être de la famille qu'ils mettraient en scène à des fins mercantiles.

Brooklyn Beckham, qui vit aux États-Unis, avait assuré ne pas vouloir se réconcilier avec sa famille. Il a également affirmé que ses parents avaient tenté de le « soudoyer» pour qu'il cède les droits sur son propre nom et que sa mère avait détourné sa première danse avec Nicola Peltz lors de leur mariage en 2022 et avait « dansé de manière très inappropriée sur» lui devant les invités.

L'ancienne Spice Girl, âgée de 51 ans, n'a pas répondu aux affirmations spécifiques de son fils. Cependant, lorsqu'on lui a demandé si elle avait des remords d'avoir mis en lumière leur famille, elle a répondu: « Je ne dirais pas que c'est de la culpabilité, je dirais que ma mère et mon père ont dû s'adapter au fait que tout à coup, il y avait des paparazzi devant leur maison. Nous avons vraiment emmené nos familles dans cette aventure avec nous».

Victoria et David Beckham, qui se sont mariés en 1999, ont également deux fils, Romeo, 23 ans, et Cruz, 21 ans, ainsi qu'une fille, Harper, 14 ans.