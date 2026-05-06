En marge de son conflit avec son fils aîné Brooklyn, Victoria Beckham a assuré qu'il n'existait pas de « marque Beckham», un terme que le jeune chef cuisinier a employé. L'ancienne Spice Girl a défendu que son mari et elle faisaient « leurs propres trucs».

Victoria Beckham a démenti l'existence d'une « marque Beckham». Covermedia

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Dans un message incendiaire publié en janvier (26) sur les réseaux sociaux, l'aîné de Victoria et David Beckham, Brooklyn, a confirmé qu'il s'était éloigné de sa famille et ne souhaitait pas se réconcilier avec elle.

Dans sa déclaration, le jeune homme de 27 ans a notamment affirmé que « la marque Beckham passe avant tout» et que sa famille accorde une grande importance à « la promotion publique» au détriment de la santé mentale des enfants. Au micro du podcast Aspire with Emma Grede cette semaine, la styliste a insisté sur le fait que son mari et elle n'avaient jamais eu l'intention de créer une marque.

« Les gens parlent de la «marque Beckham»; cela s'est fait si naturellement...» a-t-elle déclaré, avant de mentionner leurs différents accords conclus avec leurs marques respectives.

« Ce n'est pas quelque chose dont nous avons discuté ensemble», a-t-elle assuré. « Nous n'avons aucun contrat ensemble. David fait ce que David fait, je fais ce que je fais. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. Nous avons des intérêts très différents. Je pense que c'est le monde extérieur qui a inventé la «marque Beckham». Nous n'avons jamais vu les choses de cette manière. Nous faisons simplement ce que nous faisons.»

Victoria Beckham, qui partage trois autres enfants avec l'ancien footballeur, a affirmé que le couple avait cherché à protéger leur progéniture et n'avait jamais été « insistant».

« Nos enfants ont reçu une éducation très différente de la mienne et de celle de David et je pense que le monde est également très différent de ce qu'il était lorsqu'ils étaient plus jeunes», a-t-elle fait remarquer. « Nous avons toujours essayé de protéger les enfants autant que possible, nous avons toujours été très proches.»

Dans sa déclaration, Brooklyn Beckham a affirmé qu'il avait été contrôlé par ses parents pendant des années et que « les posts performatifs sur les réseaux sociaux, les événements familiaux et les relations inauthentiques» avaient été un élément clé de sa vie. Il a également accusé ses parents d'avoir essayé de « ruiner» sa relation avec sa femme, l'actrice Nicola Peltz, et sa mère d'avoir saboté sa première danse lors de son mariage en 2022 en dansant de manière « inappropriée» avec lui.

Victoria et David Beckham se sont mariés en 1999 et sont également les parents de Romeo, 23 ans, Cruz, 21 ans, et Harper, 14 ans.