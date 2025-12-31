Vincent Cassel et Narah Baptista fêteront visiblement la nouvelle année au Brésil. Dans une série de clichés sur Instagram, on peut voir le comédien de Gauguin: Voyage de Tahiti se recontacter à la nature et au charme brésiliens.

La croisière s'amuse! Narah Baptista, la compagne de Vincent Cassel, a posté sur Instagram des clichés et vidéos de leur fin d'année de rêve sur un bateau (de petite taille).

Au Brésil, à Rio de Janeiro, le comédien coule des jours heureux avec sa belle et quelques jeunes amies, sans doute mannequins comme sa compagne. Après une année chargée en travail et émotions, avec la naissance du petit Caetano en janvier dernier, l'acteur césarisé de L'Instinct de mort se relaxe dans le pays qu'il aime et dont il défend les peuples premiers d'Amazonie.

Sur l'une des photos, l'acteur de Sacrifice enlace langoureusement Narah Baptista, tandis que sur une vidéo, ils dansent ensemble, et en rythme, sur une langoureuse mélodie brésilienne.

La veille, Narah Baptista avait publié une story sur laquelle Vincent Cassel pratiquait le surf électrique (eFoil). Ce nouvel équipement, une planche légèrement incurvée, permet de « voler» au-dessus de l'eau, grâce à une aile immergée propulsée par un moteur électrique. Ni vent ni vague ne sont nécessaires... mais cela demande quand même de conserver l'équilibre. Vincent Cassel, débutant de 59 ans mais féru de capoeira, ne se débrouille pas mal, sous les yeux attentifs de sa compagne de 29 ans et de leur bambin d'un an, lové dans les bras de sa mère.