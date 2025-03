Vincent Lagaf: «Je voulais savoir si j'étais issu d'un viol ou d'un adultère»

Vincent Lagaf, enfant adopté, s'est confié dans Vivement Dimanche sur sa quête des origines. L'animateur a évoqué ses retrouvailles avec celle qui l'a mis au monde.

Enfant adopté, Vincent Lagaf a retrouvé sa mère biologique L'animateur de 65 ans a confié qu'il avait une grosse inquiétude quant à son histoire familiale. 03.03.2025

Dans l'émission de Michel Drucker, Vivement Dimanche, ce dimanche 2 mars 2025, l'animateur est revenu avec émotion sur son long chemin pour retrouver les conditions de sa naissance et sa mère naturelle. Et sur leur rencontre, quarante-huit ans après qu'il a été adopté.

Vincent Lagaf, aujourd'hui âgé de 65 ans, a expliqué qu'il avait une grosse inquiétude quant à son histoire familiale. « J'avais envie de savoir. Je voulais savoir si j'étais issu d'un viol ou d'un adultère. J'avais très très très peur que mon père soit mon grand-père. C'était ma grande angoisse», a-t-il déclaré.

Vincent Lagaf avait déjà expliqué dans son autobiographie, Je m'appelais Franck, qu'il était un enfant adopté et avait cherché à savoir qui était sa mère biologique. Covermedia

Vincent Lagaf cherchait également à comprendre certains traits de son caractère et pensait qu'en savoir plus sur ses origines l'y aiderait. « Il fallait que je fasse ces recherches», explique-t-il. « J'avais besoin de savoir pourquoi j'étais révolté, pourquoi je n'accepte pas la hiérarchie, pourquoi je n'accepte pas l'ordre, pourquoi je n'accepte pas les principes, pourquoi je ne peux pas accepter qu'on ne voie pas la vie comme moi.»

Il a précisé: « J'avais besoin de comprendre pourquoi j'étais écorché comme ça».

L'animateur et acteur, alors qu'il se trouvait à Rouen sur le tournage du film Le Baltringue, a pu faire des recherches. Au palais de justice de cette ville, il a rencontré le procureur de la République. Et là, ce fut la première surprise: le magistrat l'attendait... depuis longtemps. « Je savais qu'un jour ou l'autre vous alliez venir», lui a dit le procureur, proche de la retraite.

« Il me donne une enveloppe, elle était prête», raconte Vincent Lagaf, témoignant de son étonnement. Dans cette enveloppe, il a pu trouver tous les documents nécessaires pour retrouver sa mère. Muni de la précieuse adresse, l'acteur y est allé avec son épouse. A l'instar de nombreuses femmes qui ont placé leurs enfants à l'adoption, la mère naturelle de Vincent Lagaf a eu une vie difficile. L'animateur n'est pas le seul de ses enfants qui a été adopté par une autre famille.

Quand il a pris contact avec lui, elle a d'abord refusé de le recevoir, puis elle l'a laissé entrer et ils ont longuement discuté. Lors de cet entretien, sa mère biologique lui a avoué: « Pendant des années je vous ai regardé avec mes petits-enfants, parce que je vous aimais beaucoup».

Au micro de RTL, le 21 décembre dernier, Lagaf avait précisé: « Je n'ai jamais été abandonné, j'ai été aimé par cette femme. Elle n'a pas voulu tomber enceinte, elle est tombée enceinte à cause de mon père biologique que j'appelle «ce gros con». Parce que quand tu as deux enfants, que tu es marié, tu ne t'entiches pas d'une petite ouvrière qui rentre dans ton service. Et tu ne lui fais pas un gamin comme ça! Donc elle s'est retrouvée fille-mère à 19 ans, sans une thune, sans boulot, sans rien, avec un gamin qui avait un problème pulmonaire. Pendant quatre mois, elle s'est occupée de moi et j'avais une nourrice.» Puis sa mère se rend compte qu'elle ne peut pas lui assurer un bel avenir et le confie à l'assistance publique.

Lagaf voit dans sa démarche « du courage». « J'ai une admiration sans borne, sans limite pour Lucienne. J'ai beaucoup de mal à en parler. Et ma vie artistique dépendait de ce qu'elle a fait ce jour-là. «Je ne peux pas m'en occuper, donc, adieu mon enfant, je t'aime»», avait résumé Vincent Lagaf dans l'émission On refait la télé.