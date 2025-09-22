  1. Clients Privés
Voyage au Royaume-Uni Visite secrète : ce geste qui en dit long sur les intentions du prince Harry

ai-scrape

22.9.2025 - 12:34

Lors de son récent voyage en Angleterre, le prince Harry n'a pas seulement rencontré le roi Charles. Il a également rendu une visite privée qui en dit long sur ses intentions futures.

Le prince Harry a rendu une visite privée au duc de Kent.
Le prince Harry a rendu une visite privée au duc de Kent.
ats

Nicolò Forni

22.09.2025, 12:34

22.09.2025, 13:30

Pendant son séjour au Royaume-Uni, le prince Harry a fait un geste qui ne figurait pas au programme officiel : il a rendu visite en privé au duc de Kent au palais de Kensington.

Cette rencontre confidentielle était une manière d'exprimer personnellement ses condoléances pour la mort de la duchesse Katharine, décédée le 4 septembre à l'âge de 92 ans.

Si Harry n'a pas pu assister aux funérailles de la duchesse, qui ont eu lieu le 16 septembre, il a tout de même tenu à lui témoigner sa sympathie.

Une source proche du prince a expliqué qu'il était important pour lui d'être présent et de se recueillir en personne. Ce geste souligne sa volonté de maintenir un lien avec la famille royale, au-delà des protocoles officiels.

Carnet noir. Les Royals en deuil: une duchesse s'est éteinte

Carnet noirLes Royals en deuil: une duchesse s'est éteinte

De nombreux engagements

Le voyage du duc de Sussex en Angleterre a été court, mais important. Avant de rencontrer le duc de Kent, Harry a assisté aux WellChild Awards à Londres, où il a rendu hommage à des enfants et des jeunes atteints de maladies chroniques graves, un engagement qu'il poursuit avec passion depuis des années.

Plus tard, le 8 septembre, il s'est rendu à Nottingham pour rencontrer de jeunes activistes, démontrant ainsi son engagement pour les causes sociales.

Un autre moment très attendu de son voyage a été sa rencontre avec le roi Charles III. Après près de deux ans sans se voir, père et fils se sont retrouvés à Clarence House pour une entrevue de moins d'une heure.

Bien que cela ne suffise pas à résoudre tous les différends, il s'agit d'un premier pas vers une possible réconciliation.

Après 19 mois. Harry repart du Royaume-Uni, après avoir vu son père

Après 19 moisHarry repart du Royaume-Uni, après avoir vu son père

Renouer des liens

Entre engagements publics et rencontres privées, Harry a montré que son retour n'était pas seulement pour des événements officiels, mais aussi pour des raisons personnelles : revoir des amis, renouer des liens et réparer des pots cassés.

Selon des sources proches, rapportées par «Vanity Fair», il a confié avoir «apprécié» son retour à Londres, malgré les tensions familiales. Il est désormais de retour à Montecito, en Californie, avec Meghan Markle et leurs enfants Archie et Lilibet. Ce voyage a toutefois laissé l'image d'un prince qui, tout en vivant loin de la vie de cour, continue de chercher à rester connecté à ses racines.

La rédaction a rédigé cet article avec l'aide de l'IA.

