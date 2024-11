Dans le documentaire Je m'appelle Charlotte, diffusé vendredi (22 novembre 24), Vitaa évoque son amitié avec Slimane. Mais la star en a assez qu'on lui demande de jouer les porte-paroles de ses amis artistes, comme elle l'a martelé sur C à vous.

Slimane est visé par une plainte pour harcèlement sexuel, déposée par l'un des techniciens de sa dernière tournée. Keystone

Mauvais timing pour Vitaa, qui est en promo de son documentaire, Je m'appelle Charlotte, diffusé vendredi soir sur TMC, alors que son ami Slimane est dans la tourmente.

Connaissant les liens professionnels et privés entre les deux artistes, Anne-Elizabeth Lemoine n'a pu s'empêcher de la questionner, lors de sa venue sur le plateau de C à Vous, sur les récentes accusations portées contre le chanteur. Mais Vitaa, qui devait bien se douter qu'on l'attendait au tournant, semble avoir bien préparé sa défense.

« C'est marrant, moi, toute ma vie, on m'a fait un peu la porte-parole de tous mes amis artistes», a-t-elle entamé en écho à une autre amie très proche qui a elle aussi en son temps défrayé la chronique. « A l'époque, quand je venais en plateau, à chaque fois, il y avait une question pour Diam's alors que ce n'était pas le sujet. Aujourd'hui, c'est Slimane. A un moment donné, c'était Stromae. Je le dis en souriant, mais c'est vrai que souvent, on me pose la question à moi, mais pour être très, très honnête, je ne suis absolument pas venue pour parler de ça à sa place.»

Et de recentrer le débat sur ce qui l'a amenée sur le plateau: « En revanche, si vous vous interrogez sur ma relation avec Slimane, je vous invite à regarder le documentaire parce qu'il est très présent. Et je parle de cela en profondeur. Voilà, tout est dit. Je peux pas vous en dire plus...»

Slimane est visé par une plainte pour harcèlement sexuel, déposée par l'un des techniciens de sa dernière tournée. Un autre technicien a lui aussi porté plainte contre le chanteur pour agression sexuelle concernant cette même nuit du 17 au 18 décembre 2023 lors d'une soirée après un concert.

