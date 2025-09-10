La fille d'Elon Musk, vit en coloc'... pour limiter les dépenses!

Vivian Wilson, la fille d'Elon Musk, a déclaré qu'elle n'avait pas accès à de grosses sommes d'argent et qu'elle vivait avec trois colocataires pour faire des économies. Et ce, malgré la richesse inouïe de son célèbre père.

Vivian Wilson, la fille transgenre d'Elon Musk. vivllainous-instagram

Comme le rapporte « The New York Post », la fille transgenre d'Elon Musk, Vivian Wilson, a déclaré qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent après avoir coupé les ponts avec son père, l'homme le plus riche du monde, en choisissant de vivre avec trois colocataires pour économiser de l'argent.

«Les gens pensent que j'ai beaucoup d'argent. Je n'ai pas des centaines de milliers de dollars à ma disposition», a déclaré la jeune mannequin dans une interview accordée à The Cut.

«Ma mère est riche, n'est-ce pas ? Mais évidemment l'autre [Musk]... il est incroyablement riche».

Elon Musk sda

«Je n'ai aucun désir d'être super riche», a poursuivi la jeune femme de 21 ans. Elon Musk, rappelons-le, possède une fortune estimée à 413 milliards de dollars.

«Je peux me permettre de manger. J'ai des amis, un toit au-dessus de ma tête et un peu de revenu disponible, ce qui est bien et je suis beaucoup plus chanceuse que la plupart des gens de mon âge à Los Angeles», admet Vivian avec gratitude.

Une fille rebelle

Vivian est l'aînée des 14 enfants de Musk. Elle a coupé les ponts avec son père, fondateur de Tesla, en 2022, lorsqu'elle a demandé à changer de sexe et de nom.

Depuis, elle a critiqué à plusieurs reprises le magnat de la technologie sur les réseaux sociaux, le qualifiant d'«homme-enfant pathétique», qui n'a pas accepté son genre.

Pour papa, elle a été «trompée»

Elon Musk, pour sa part, a affirmé dans des interviews antérieures que la jeune fille avait été «tuée par le virus de l'esprit éveillé» et qu'elle avait été «trompée», ce qui l'a conduite à effectuer une transition à 16 ans.

Toutefois, la mannequin en herbe a rebondi, critiquant le fait que la chose la plus stéréotypée à son sujet soit ses «problèmes de père».

Elle a ensuite parlé de son éducation luxueuse, précisant qu'elle avait fréquenté un «lycée privé rempli d'enfants de célébrités».

Elle y a appris plusieurs langues, dont le coréen, le chinois, le japonais et l'espagnol, et a même fréquenté l'université au Canada et au Japon avant d'abandonner, reprochant à l'IA d'avoir «ruiné sa motivation».

«Pas très douée pour être célèbre»

À propos de sa nouvelle notoriété - la jeune fille a déjà un agent et a récemment décroché une couverture dans Teen Vogue -, elle a insisté sur le fait qu'elle n'était «pas très douée pour être célèbre».

«J'ai lutté pendant si longtemps pour être considérée comme une personne normale. Juste avant de devenir célèbre, il y a eu un moment où personne ne savait qui j'étais. C'était incroyable. Tout le monde me traitait comme une personne normale. Cela me manque un peu. Mais j'aime aussi être célèbre», a-t-elle déclaré.

«Je pense que cela me laisse un peu indifférente. Mais j'aime le fait que cela me rapporte de l'argent».