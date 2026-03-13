  1. Clients Privés
«Une fin de non recevoir» Voici ce que Nicole Kidman déteste le plus chez les hommes

Covermedia

13.3.2026 - 10:48

Nicole Kidman a révélé que l'un de ses anciens partenaires à l'écran avait mauvaise haleine. La lauréate des Oscars a expliqué dans le podcast Las Culturistas que c'était sa bête noire.

Nicole Kidman a révélé que l'un de ses anciens partenaires à l'écran avait mauvaise haleine.
IMAGO/UPI Photo

Covermedia

13.03.2026, 10:48

S'il y a bien une chose rédhibitoire pour Nicole Kidman, c'est un collègue de tournage avec une haleine fétide. «Je ne supporte pas la mauvaise haleine », a déclaré l'actrice de 58 ans au podcast Las Culturistas dans une interview publiée jeudi. «C'est une fin de non recevoir pour moi. Vous pourriez être l'homme le plus beau, le plus séduisant, et vous venez vers moi avec une mauvaise haleine, je vous dirais «non».

Son horreur de l'halitose est si extrême, dit-elle, que « si j'ai une réaction de recul, beurk! Je ne suis plus là. Tout l'argent du monde ne suffirait pas ». Un dégoût qui peut se comprendre quand embrasser quelqu'un fait partie du script. Et à ce titre, Alexander Skarsgård l'a particulièrement écœurée.

«Quand Alexander Skarsgård a mangé un sandwich falafel avant de jouer dans Big Little Lies, je me suis dit: «Non, non, non, Alex. Je suis censée t'embrasser à pleine bouche – range le falafel maintenant"», s'est-elle remémoré.

«Le célibat te va bien». Nicole Kidman rompt le silence après l'annonce retentissante de son divorce

«Enivrante»

Après avoir expliqué que «la mauvaise haleine ne m'excite pas», la star a déclaré aux animateurs de l'émission Matt Rogers et Bowen Yang que «le goût de la bouche et l'odeur de la bouche sont très importants» pour elle. La star de Scarpetta a ajouté qu'elle était persuadée qu'Alexander Skarsgård, 49 ans, avait compris le message.

«Je suis sûre qu'il n'a plus jamais mangé de falafel», a-t-elle déclaré en riant. «J'ai dit: «Plus de falafel. Pas avant d'embrasser, pas avant de faire l'amour». »

Lorsqu'on lui demande s'il y a des célébrités dont elle apprécie le profil olfactif, Nicole Kidman n'hésite pas à citer Rihanna, décrivant l'odeur de la chanteuse de Diamonds, âgée de 38 ans, comme étant «enivrante ».

«Nous n'avons pas besoin de le démêler ou de le déchiffrer, sachez simplement que tout est vrai... C'est enivrant, c'est genre: je te suivrai partout», a ajouté Nicole Kidman.

Confidences. Nicole Kidman ne s'accorde pas assez de considération

ConfidencesNicole Kidman ne s'accorde pas assez de considération

