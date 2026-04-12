Les 10 règles auxquelles le prince George devra se plier

Le prince George (12 ans) est désormais presque aussi grand que sa mère, la princesse Kate. En grandissant, le quotidien du jeune héritier du trône britannique s'accompagne de nombreuses contraintes. En voici quelques-unes.

Le prince William avec son fils aîné et deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique, le prince George (photo d'archives). KEYSTONE

Alessia Moneghini

Le prince George de Galles, qui aura 13 ans en juillet, est désormais aussi grand que sa mère. Ce détail n'est pas passé inaperçu lors des célébrations de Pâques de la famille royale.

Comme l'écrit «Gcom24», pour le fils aîné du prince William et de la princesse Kate, les responsabilités et les règles de celui qui est destiné à devenir un jour roi de Grande-Bretagne grandissent également.

En voici quelques-unes:

Voyages en avion

À partir de l'âge de 12 ans, George ne peut plus voyager dans le même avion que son père. Cette pratique vise à protéger la ligne de succession en cas d'accident.

C'est ce qui est arrivé à William en 1994, comme l'a confirmé l'ancien pilote royal Graham Laurie. La famille des princes de Galles est très soudée et pourrait avoir du mal à se conformer à cette règle.

Mais selon Jennie Bondche, ancienne correspondante de la BBC, le fils du roi Charles pourrait être contraint de s'y conformer.

Loin de sa famille

En juillet, lorsque George aura 13 ans, il passera de l'école de Lambrook au collège d'Eton. Selon le «Mail on Sunday», le collège a déjà réaménagé des chambres avec des mesures de sécurité renforcées pour l'arrivée du futur roi.

Les frais de scolarité de l'école s'élèvent à environ 63 000 GBP par an. L'année dernière, George a déjà fait l'expérience de vivre loin de chez lui pendant la semaine, mais à partir de septembre, il vivra en permanence loin de sa famille.

Pas de smartphone, pas de médias sociaux, pas d'autographes

Dans une interview accordée à la télévision brésilienne, William a été clair: «Nos enfants n'ont pas de téléphone portable». Il a ajouté: «Je pense que lorsque George entrera à l'école secondaire, il en aura peut-être un avec un accès limité».

En ce qui concerne les médias sociaux, la famille royale ne peut pas avoir de comptes publics personnels.

Et comme Kate l'a récemment expliqué à un enfant lors du Chelsea Flower Show, le protocole de la maison royale interdit également les autographes en raison du risque de fausses signatures.

Ni crustacés ni viande rares

Parmi les règles les plus curieuses auxquelles le futur roi devra se plier en grandissant figure celle des crustacés: ceux-ci sont bannis des repas officiels, tout comme les viandes rares et les plats trop épicés. Le risque d'être malade lors d'un engagement officiel est trop élevé.

Anticiper le deuil: toujours prévoir un costume noir

La règle veut que l'on garde toujours un costume noir dans sa valise, prêt à affronter un deuil soudain: cette règle a vu le jour en 1952, lorsque l'ancienne reine Elizabeth II a été bloquée dans un avion en provenance du Kenya parce qu'elle n'avait pas de costume pour faire face au décès de son père.

Interdiction du Monopoly

Le Monopoly est également interdit dans toutes les résidences royales, toujours à la demande de la Reine défunte: ce jeu de société aurait rendu tout le monde «trop féroce».

Pas de vote ni de carrière politique

Certaines des règles auxquelles George sera soumis sont plus connues car elles sont inscrites dans la Constitution de la Couronne: l'héritier du trône ne pourra pas voter, se porter candidat ou exprimer publiquement ses opinions politiques en raison de l'obligation de neutralité du monarque.

Pas de choix de carrière

De plus, il ne pourra pas décider lui-même de sa carrière: les héritiers masculins de la famille royale doivent servir dans l'armée et son parcours sera orienté vers un rôle institutionnel.

Approbation requise pour se marier

Enfin, même la personne qu'elle épousera ne sera pas entièrement de son choix: les six premiers héritiers du trône doivent avoir l'approbation du monarque pour se marier.

Concilier l'adolescence et l'avenir en tant que roi

Comme l'écrit le portail, jusqu'à présent, William et Kate continuent de faire en sorte que George reste le plus proche possible de la réalité.

Le biographe Robert Lacey a rapporté que le fils aîné a appris son destin à l'âge de 7 ans, à un moment choisi et contrôlé par ses parents pour éviter la confusion que William a lui-même connue dans son enfance.

Le défi pour eux sera donc de réconcilier l'expérience de l'adolescence de leur fils avec le lourd avenir de roi d'Angleterre.