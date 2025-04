Le nouveau look de George Clooney ne plaît pas à sa femme !

George Clooney a changé de couleur de cheveux pour un rôle au théâtre, mais son nouveau look n'a pas été accueilli avec enthousiasme, même par sa femme Amal.

Après des décennies, George Clooney a changé de couleur de cheveux pour des raisons scéniques. KEYSTONE

Igor Sertori

George Clooney a récemment adopté un nouveau look pour des raisons professionnelles, se teignant les cheveux en noir pour son rôle dans l'adaptation théâtrale de «Good Night and Good Luck».

Toutefois, comme le rapporte «chimagazine.co.uk», ce changement n'a pas été bien accueilli par sa femme Amal. Lors d'une interview accordée à «CBS Mornings», Clooney a admis que la nouvelle couleur ne lui convenait pas et que même ses jumeaux de 7 ans trouvaient son apparence «amusante».

Se teindre les cheveux à 63 ans, «ça fait vieux»

«Je n'y suis toujours pas habitué, j'ai eu des cheveux poivre et sel pendant la majeure partie de ma vie, et je ne me vois pas avec des cheveux aussi foncés. Ma femme trouve ça drôle, mais elle pense aussi que se teindre les cheveux à 63 ans peut vous faire paraître plus vieux», a avoué l'acteur.

George Clooney en compagnie de sa femme Amal sur une photo prise le 1er septembre 2024. KEYSTONE

Le bon côté des choses

L'acteur a également trouvé un côté positif à son nouveau look : «"Je peux marcher dans les rues de New York sans être reconnu, c'est incroyable».

L'acteur a exprimé son désir de retrouver rapidement sa couleur naturelle, affirmant que se teindre les cheveux devrait être un choix personnel et non une obligation.

De nombreux hommes choisissent de se teindre les cheveux pour diverses raisons, par exemple pour donner de la personnalité à leur style ou pour couvrir leurs premiers cheveux gris.

George Clooney portait déjà des cheveux argentés à l'âge de 41 ans. KEYSTONE

Pour l'homme de 63 ans, il est important de suivre les conseils d'un coiffeur de confiance afin d'éviter les résultats indésirables.

Malgré ce changement de look, le couple semble plus amoureux que jamais, comme en témoigne leur récente escapade romantique à Saint-Tropez, dix ans après leur mariage.

La rédactrice a rédigé cet article avec l'aide de l'IA.