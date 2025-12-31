  1. Clients Privés
Harry est aussi sur la liste Meghan Markle en tête d'un classement... pas très sympa

bfi

31.12.2025

Meghan Markle n'est pas étrangère aux critiques publiques et figure désormais dans une liste qui comprend d'autres célébrités mal aimées.

Meghan Markle, duchesse de Sussex
Meghan Markle, duchesse de Sussex
KEYSTONE

Igor Sertori

31.12.2025, 11:52

31.12.2025, 15:47

Meghan Markle est confrontée à une nouvelle situation embarrassante: elle a été incluse dans un sondage de fin d'année pour le moins humiliant. Il s'avère qu'elle est en tête de la liste des «célébrités les plus mal aimées» en 2025.

La duchesse de Sussex est en tête de la liste de Ranker, après avoir figuré plus bas les années précédentes. Le classement est déterminé par les votes et l'opinion publique: un coup dur pour la femme de 44 ans.

Meghan figurait déjà dans le top 10 du classement de 2023, mais semble avoir gagné des places au fil des ans. Elle et Sean Combs ont grimpé plusieurs fois dans le classement au cours de cette période.

Selon le quotidien britannique «Mirror», ce classement est également un coup dur pour le mari de Meghan, le prince Harry, qui figure également dans le top 10, à la 8ème place plus exactement.

Meghan Markle, «tyran en talons hauts»?. «Je l'ai vue réduire des hommes adultes en larmes»

Meghan Markle, «tyran en talons hauts»?«Je l'ai vue réduire des hommes adultes en larmes»

Les utilisateurs votent en temps réel, ce qui signifie que les positions des célébrités peuvent changer fréquemment. Ce classement intervient après que Meghan et Harry ont perdu leur onzième attaché de presse en seulement cinq ans, après s'être séparés de leur responsable de la communication.

La dernière en date, selon LinkedIn, est Mme Maines, qui a commencé à travailler comme responsable de la communication (CCO) pour les Sussex en mars 2025. En tant que CCO, elle supervise «toutes les communications externes» du couple.

Cela inclut la marque de style de vie de Meghan, As Ever, lancée pour la première fois en avril de cette année, leur société de production médiatique, Archewell Productions, et leur organisation caritative commune, Archewell Philanthropies.

Une source a déclaré au Daily Mail: «Son mandat a été un désastre absolu. Si elle a vraiment démissionné, elle part pour sauver la face avant que la situation n'empire...».

