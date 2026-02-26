Alors qu'Harry Styles fait actuellement la promotion de son quatrième album studio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, il a raconté une étrange anecdote lors de l'émission de Britanny Brodski. Le chanteur de What makes you beautiful a révélé avoir ri lors de l'enterrement de sa grand-mère.

Harry Styles a dévoilé dans l'émission Royal Court de Brittany Broski du 25 février (26) qu'il n'avait pas pu s'empêcher de rire à l'enterrement de sa grand-mère.

L'animatrice avait interrogé l'auteur-compositeur-interprète sur le titre de sa chanson 2022, Music for a Sushi Restaurant, quand il a fait cette curieuse révélation.

Comme elle lui demandait s'il pensait que d'autres lieux méritaient qu'on écrive des chansons à leur sujet Harry Styles a répondu étonnamment: « J'aime beaucoup les chansons sur la crémation», ce qui a provoqué une vague de rires dans la salle.

Le chanteur de Watermelon Sugar a ensuite précisé son propos. « Je me souviens avoir assisté aux funérailles de ma grand-mère, et lorsque la musique a commencé, c'était The Long and Winding Road (des Beatles de 1970), et cela m'a fait rire. Cela semblait tellement inapproprié à cause de la brutalité de la transition. Et puis j'ai commencé à réfléchir à des chansons inappropriées pour une crémation... Et là, je me suis laissé emporter.»

Harry Styles a énuméré d'autres chansons classiques qui lui sont venues à l'esprit, comme Relight My Fire de Dan Hartman, Disco Inferno des Trammps et Ring of Fire de Johnny Cash.

Au cours de la conversation, l'animatrice de l'émission a demandé également à Harry Styles si ses dents étaient « fausses». Le chanteur de As It Was a juré qu'elles ne l'étaient pas, mais a apparemment fait référence à la rumeur selon laquelle il aurait subi une greffe de cheveux. « Cette ligne capillaire, cependant», a plaisanté l'artiste de 32 ans, avant d'ajouter: « Non, non.»

Harry Styles fait actuellement la promotion de son quatrième album studio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Le disque, porté par un premier single, Aperture, sortira le 6 mars.