Cardi B a fait le point lors d'une session Instagram Live sur la sortie de son deuxième album tant attendu depuis 2020. La chanteuse reporte la faute sur les artistes invités qui n'ont pas rendu leur copie... mais est ravie de ce qui est déjà produit !

Covermedia Covermedia

La chanteuse a blâmé ses collaborateurs d'être à l'origine du retard de son deuxième album.

La rappeuse de Up a insisté sur le fait que ce n'est pas de sa faute si le disque n'est pas encore sorti. Lors d'une session Instagram Live cette semaine avec ses fans, Cardi B a déclaré qu'elle attendait toujours que ses artistes invités, qui devraient apparaître sur l'album, livrent leurs couplets. Et leur a rappelé qu'elle avait besoin de leurs créations.

«J'ai vraiment besoin de ces satanées featuring», a déclaré la chanteuse de I like It. «Et je n'essaie pas vraiment de faire pression sur ces artistes ou de les rendre fous, parce que je les aime. Mais c'est comme si j'avais besoin de ça! J'ai besoin de ça! J'ai besoin de ça tout de suite! Helloooo!

Et de poursuivre: « Vous ne voulez pas rater cette opportunité. Je vais chanter ce truc moi-même! Mais j'ai vraiment besoin de vous et j'ai besoin que vous vous dépêchiez et je vous aime tous. J'ai l'impression que personne ne veut rater cet album.»

Le disque, qui n'a pas encore de titre ou de date de sortie, fait suite à son premier grand succès de 2018, Invasion of Privacy. Cardi B s'est enthousiasmée également sur ce prochain album, pour lequel elle a assuré aux fans qu'elle était «très confiante».

«C'est emblématique! Cet album est tellement bon! J'ai mis toute ma chatte dessus! J'ai rappé avec le fond de ma chatte! Alors dépêchez-vous!» s'est-elle extasiée.

La chanteuse de Please Me a également révélé que son équipe avait «presque pleuré» en écoutant les morceaux pour la première fois.

«Cet album est à marquer d'une pierre blanche! La production, la production, les sentiments, les mots, le rap... C'est juste, c'est vraiment là. Vous ne comprenez même pas», a-t-elle poursuivi.

Cardi B a d'abord teasé la sortie de son deuxième album en octobre 2020, et après une série de retards, il devrait être publié plus tard cette année.