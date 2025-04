William jette son dévolu sur les avocats du divorce de Lady Di !

Le prince William a pris la décision surprenante de faire appel au cabinet d'avocats qui a représenté sa mère, la princesse Diana, lors de son divorce avec le prince Charles. Selon le «Daily Mail», ce choix marque une rupture avec la tradition familiale et souligne son désir de tracer sa propre voie.

Selon le «Daily Mail», William chercherait à affirmer son désir de tracer sa propre voie. Keystone

Rédaction blue News

Le prince William a décidé de faire appel à l'avocat Mishcon de Reya pour le représenter, lui et sa famille. Ce choix marque une rupture avec la tradition, relève aujourd'hui le «Daily Mail», car William était auparavant représenté par les avocats de son père, Harbottle & Lewis, notamment par Gerrard Tyrrell, un conseiller de confiance du roi.

Toujours selon le média britannique, cette décision fait grand bruit dans les cercles juridiques. Harbottle & Lewis, qui a longtemps servi la famille royale, aurait exprimé sa déception. Le cabinet avait notamment représenté la famille lors du scandale des écoutes téléphoniques du News of the World en 2006.

Le porte-parole de Kensington Palace s'est, lui, refusé à tout commentaire.

Rôle clé dans le divorce tumultueux de Diana et Charles

En 1995, la princesse Diana, inquiète pour sa sécurité, s'était tournée vers son avocat de confiance, Lord Mishcon. Le cabinet Mishcon de Reya, avait géré son divorce tumultueux avec le prince Charles: il a joué un rôle crucial à cette époque.

Après le décès tragique de Lady Di dans un accident de voiture à Paris en 1997, Lord Mishcon a remis aux officiers de la police métropolitaine un compte-rendu de sa rencontre avec Diana. Ce document, conservé en lieu sûr, n'a été transmis aux autorités françaises qu'après six ans. La famille de Diana, y compris ses fils William et Harry, n'en a pris connaissance que bien plus tard.

Se démarquer de papa

Cette décision est perçue à Buckingham Palace comme une nouvelle illustration du désir de William de se démarquer de son père.

Un ami de William, cité par le «Daily Mail», confie que ce dernier souhaite faire les choses différemment de son père et être perçu comme un individu à part entière. En 2023, le fils aîné du roi Charles III avait accordé une interview majeure à un journal national. Cela avait été très remarqué, car il avait ainsi éclipsé la couverture du premier défilé d'anniversaire du roi.

