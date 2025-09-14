Harry et William, frères ennemis jusqu'à quand?

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

L'un veut revenir, l'autre n'est pas prêt Harry et William, frères ennemis jusqu'à quand? 

ai-scrape

14.9.2025 - 16:32

Cette semaine, le prince Harry a pris le thé avec son père le roi Charles III, qu'il n'avait pas revu depuis 18 mois. Mais si le cadet tente de se rapprocher de sa famille, l'aîné, le prince William, semble ne pas vouloir le laisser faire. Des sources royales affirment qu'il est déterminé à rayer son frère de sa vie.

Déjà avant le «Megxit», les relations entre William et Harry étaient tumultueuses.
Déjà avant le «Megxit», les relations entre William et Harry étaient tumultueuses.
KEYSTONE

Rédaction blue News

14.09.2025, 16:32

14.09.2025, 16:36

Et si le prince Harry revenait au Royaume-Uni? La question se pose, apprend-on dans le «Daily Mail», car son fils Archie est bientôt en âge d'aller à l'école préparatoire. Harry pourrait souhaiter que l'éducation de ses enfants se fasse dans son pays. Expatrié depuis 2020 aux Etats-Unis, patrie de son épouse Meghan Markle, le duc de Sussex semble, en tous les cas, vouloir renouer avec les siens.

Un premier pas de taille a été franchi en ce sens la semaine dernière. Après avoir participé à plusieurs événements caritatifs au Royaume-Uni, le prince Harry a pris le thé en privé pendant près d'une heure avec son père, le roi Charles III, à Clarence House. Après plus de 18 mois sans contact entre le monarque et son rejeton princier, les sujets britanniques se sont mis à espérer une réconciliation. 

L'heure de la réconciliation?. Le prince Harry et le roi Charles III se sont revus après plus de 18 mois!

L'heure de la réconciliation?Le prince Harry et le roi Charles III se sont revus après plus de 18 mois!

Toujours selon le «Daily Mail», qui cite une biographe royale, Charles serait actuellement moins en colère contre Harry que contre William. La raison? Son successeur direct n'assumerait pas assez de tâches officielles, alors que le roi souffre pourtant d'un cancer et qu'il a du alléger son agenda en conséquence.

Toujours malade. «Les moments les plus sombres...» - Charles III reparle de son cancer

Toujours malade«Les moments les plus sombres...» - Charles III reparle de son cancer

Pire, Charles verrait même «d'un bon oeil» la compétition entre ses fils, estimant qu'elle pourrait pousser le prince et la princesse de Galles, William et Kate, à intensifier leurs engagements publics. Le thé partagé avec son cadet pourrait s'avérer être une manigance en ce sens, estiment des observateurs.

Parlez-lui de Harry, vous sortirez de la pièce!

Et peut-être que cette stratégie fonctionne. La semaine dernière, alors que Harry se faisait voir un peu partout au Royaume-Uni, William et Kate n'étaient pas en reste. Ils ont multiplié les sorties. La princesse de Galles a par exemple assisté à une réunion de l'Institut des femmes à Berkshire, ce qui a été perçu comme «une tentative de William pour détourner l'attention médiatique de Harry», soulignent nos confrères britanniques.

Le futur roi d'Angleterre ne semble pas du tout prêt, ni à faire table rase des conflits passés, ni à rouvrir ses bras à son frère ou à la famille de ce dernier. Au contraire: un initié a confié que William est à un point où «mentionner Harry en sa présence pourrait vous faire expulser de la pièce».

Harry s’en prend à William. «C'était terrifiant de le voir me hurler dessus»

Harry s’en prend à William«C'était terrifiant de le voir me hurler dessus»

Les relations entre William et Harry ont toujours été tumultueuses, souligne encore le «Daily Mail», notamment avant le «Megxit». Les tensions pourraient donc encore s'aggraver si Harry revenait vivre au Royaume-Uni avec femme et enfants.

Harry a entamé sa stratégie de rapprochement il y a un an, cherchant à renouer avec ses anciens amis et conseillers royaux. Il a même engagé un expert en relations publiques pour l'y aider. En juillet dernier, le duc de Sussex a envoyé ses conseillers à Londres pour rencontrer le conseiller en communication du roi, dans un élan de paix. 

Il espère probablement que le temps pansera les plaies, mais jusqu'ici, William reste inflexible.

Le rédacteur a écrit cet article à l'aide de l'IA.

Les plus lus

Personne ne l'avait remarquée: le Palais fédéral corrige une faute de frappe
Un grave accident s’est produit sur une célèbre montagne russe !
Voilà comment Migros contourne l'interdiction d'ouvrir le dimanche
Harry et William, frères ennemis jusqu'à quand?
Les manifestants propalestiniens mettent fin à la Vuelta !
Bernard Campan a aidé son fils à retrouver sa famille biologique au Vietnam