L'IA s'invite dans sa tournée Un drôle de public avec des doigts en trop: Will Smith a-t-il triché?

Covermedia

26.8.2025 - 10:02

Will Smith aurait-il triché? Des spectateurs et le magazine Rolling Stone ont cru relever des bizarreries dues à l'usage de l'IA dans la vidéo de sa tournée, Based On A True Story, mais est-ce vraiment le cas?

Rolling Stone rapporte que l'on peu voir des images de fans avec des visages déformés et flous, ou des doigts supplémentaires et des mains bizarrement formées.

Si certains ont accusé le chanteur d'avoir eu recours à l'intelligence artificielle pour améliorer les images de la foule, il a également été signalé que YouTube modifiait artificiellement les vidéos téléchargées sur la plateforme à l'insu de leurs créateurs. Dans un article publié par The Atlantic la semaine dernière, le YouTubeur Rhett Shull a déclaré qu'il pensait que YouTube utilisait l'« AI upscaling» sur ses vidéos, qui consiste à augmenter la résolution et les détails d'une image.

« Je pense que cela va amener les gens à penser que j'utilise l'IA pour créer mes vidéos. Ou qu'elles ont été truquées. Ou que je fais des économies d'une manière ou d'une autre», a-t-il déclaré.

La frontière entre la réalité et l'illusion s'est estompée à mesure que l'IA inondait Internet, qu'il s'agisse de faux groupes, de chansons générées artificiellement ou de fausses photos de légendes de la musique – y compris un cliché totalement imaginé de Mick Jagger, Elton John et Rod Stewart chantant ensemble lors de la cérémonie commémorative d'Ozzy Osbourne. De nombreux artistes ont dénoncé l'utilisation de l'IA, SZA critiquant l'usage néfaste de programmes d'IA qui consomment beaucoup d'énergie pour fonctionner, tels que ChatGPT et le chatbot d'Elon Musk, Grok.

