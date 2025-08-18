William et Kate emménagent dans leur nouvelle maison – les voisins doivent céder leur place

Le prince William et la princesse Kate quittent le cottage d'Adélaide avec leurs trois enfants pour s'installer dans le Forest Lodge de Windsor, un lieu riche en traditions. Mais le déménagement royal ne se fait pas sans tensions.

La princesse Kate et le prince William vont déménager avec leurs trois enfants. Chris Jackson/AP/dpa

Ce déménagement fait sensation, car deux familles voisines de longue date ont dû quitter leur cottage.

La propriété elle-même fait déjà l'objet de travaux de rénovation et de modernisation avant que la famille royale ne puisse y emménager. Montre plus

C'est officiel depuis quelques jours: la princesse Kate et le prince William vont quitter avec leurs trois enfants – George, Charlotte et Louis – leur ancienne résidence d'Adelaide Cottage. La famille emménage dans le Forest Lodge historique de Windsor.

Le déménagement ne se déroule toutefois pas sans heurts. Comme le rapporte le «Mail on Sunday», ce changement de lieu fait déjà la une des journaux. Avant que la famille royale puisse emménager dans la propriété vieille de 300 ans, plusieurs voisins ont dû céder leur place.

Deux familles qui habitaient depuis des années dans des cottages appartenant à Forest Lodge auraient été priées par la famille royale de quitter leur maison.

Selon des initiés, les personnes concernées ont été «surprises» lorsqu'elles ont appris la décision. Une source a expliqué: «On leur a demandé de déménager. On leur a probablement proposé un autre logement, mais il était clair qu'ils devaient quitter leurs maisons».

Les travaux de rénovation battent leur plein

Avec ses fenêtres vénitiennes, sa salle de bal ornée de lustres en cristal, son court de tennis privé et son vaste parc, Forest Lodge marque une nette ascension par rapport au douillet Adelaide Cottage, où le prince William et la princesse Kate ont vécu avec leurs enfants ces trois dernières années.

Autour de la propriété, l'activité est déjà intense: Les jardiniers plantent de nouveaux arbustes, les ouvriers du bâtiment s'occupent des modernisations, et une haute clôture métallique avec écran protège désormais le site.

La dernière rénovation complète de la demeure remonte à 2001 – il est donc grand temps d’un nouveau lifting, qui accompagne la villa vers une nouvelle étape de vie plus en accord avec son rang.